Sorin Campeanu a primit distinctia "Ordre des Palmes academiques" a Republicii Franceze, in grad de Comandor

"Domnului Sorin Mihai Cimpeanu, presedinte al AUF, presedinte al Consiliului National al Rectorilor din Romania si rector al USAMV Bucuresti i-a fost decernat 'Ordre des Palmes academiques' al Republicii Franceze in gradul de Comandor. Distinctia reprezinta cel mai inalt rang al acestui Ordin, fiind o incununare a angajamentului domniei sale in slujba Francofoniei si invatamantului universitar", se arata intr-un comunicat de presa al universitatii.Potrivit sursei citate, distinctia este o recunoastere a contributiei in sustinerea digitalizarii educatiei si dezvoltarea invatamantului superior, in promovarea culturii academice la cel mai inalt nivel, precum si in consolidarea rolului universitatilor in societate."Ordre des Palmes academiques" reprezinta un ordin de stat instituit in anul 1808 si este detinut de doar 280 de personalitati din domeniul academic din intreaga lume.