Sorin Grindeanu: PNL si Klaus Iohannis masluiesc cifrele, in loc sa previna pandemia

"Am vazut cu totii pozitia PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, care, inclusiv ieri, la Bruxelles, dupa preocuparile pentru incalzirea globala, ne-a spus iar despre anumite masuri de combatere, masca, spalat. As fi vrut, ca si dumneavoastra, sa ii vad mai vehementi, daca pot sa spun asa, privind masurile de combatere a pandemiei. Am sa va spun ca ei, in loc sa previna, din punctul meu de vedere, masluiesc cifrele. Si am avut un exemplu cu totii la inceputul acestei saptamani, apropo de Bucuresti. Intelegem ca in acest moment dorinta PNL este una singura, sa se tina alegeri indiferent de nivelul pandemiei din Romania. Ne este cat se poate de clar acest lucru si din pozitiile Guvernului si din pozitiile pe care le-a avut, publice, presedintele Iohannis", a afirmat Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la sediul PSD.Social-democratul a adaugat ca Marcel Ciolacu a solicitat presedintelui Iohannis sa aiba consultari privind data alegerilor cu toate partidele parlamentare, insa s-a dovedit a fi "un dialog al surzilor""Noi am solicitat, prin vocea presedintelui PSD, ieri (joi - n.r.), un dialog cu presedintele tarii, nu un dialog al surzilor. Exista aceasta institutie care este la Administratia Prezidentiala prin care sunt chemate partidele la consultari. Ar fi foarte bine ca in aceasta perioada critica pentru intreaga tara acest dialog sa fie unul institutionalizat la nivelul Administratiei Prezidentiale. Vedem ca ne lovim de un zid in aceasta cerinta pe care o avem, o cerinta cat se poate de normala, nu e doar a noastra, ci si a celorlalte forte politice", a conchis Grindeanu.