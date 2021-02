Marturia cutremuratoare a sotului femeii care a murit dupa ce a sarit din apartamentul in flacari: "Cand a cazut, ei stateau jos. Priveau cum sta acolo si tipa"

"Priveau cum sta acolo si tipa"

Laptopul, mai important ca viata?

Intr-o interventie la DIGI 24 , Mitica Stoica, sotul Simonei, femeia care a murit dupa ce a sarit de la etaj pentru a scapa de incendiu , a povestit drama acelor minute.Omul a afirmat ca pompierii ar fi ajuns foarte tarziu si tot tarziu ar fi dat drumul la apa."Le-am zis de 4-5 ori: dati drumul la apa, dati drumul la apa! Nu stiu ce asteptau asa ca... se putea sa fie mai mica paguba".Omul a mai povestit cu durere cum pompierii stateau jos in timp ce sotia sa se lupta sa supravietuiasca incendiului si se uitau cum femeia tipa dupa ajutor.-Au vazut, ei stateau jos. Cand a cazut, ei stateau jos.-Ajunsesera deja pompierii...- Da, erau langa mine. Si ea era sus, acolo. Nicio saltea, cum se face afara, sa cada de la etaj. Priveau cum sta acolo si tipa... si fumul iesea din spatele ei ingrozitor si si-a dat drumul.-Dar doamna s-a intors?-Da, sa-si ia laptopul. Am iesit impreuna, eu am luat-o inainte, ea a ramas in spate... si din nefericire, fara sa stiu eu, s-a intors... Probabil nu a mai putut sa iasa din cauza focului afara si a mers pe balcon.Intrebat daca era ceva important in acel laptop, sotul femeii a spus ca acolo tinea ea contabilitatea.-Era ceva important in acel laptop?-Da, ea e contabila... si tine contabilitatea.-Aveti ceva sa le transmiteti pompierilor?-Nu, nimic. Asta e, daca asa sunt antrenati si nu pot sa fie mai rapizi, asta e. Trebuie sa fie dotati cu ce trebuie si sa dea drumul imediat la apa.-Considerati ca o saltea din aceea ar fi salvat-o pe sotie?-Obligat, obligat... Nici n-au intins scara, nu stiau unde e scara...Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta nu are in dotare nicio plasa de siguranta sau vreo perna pneumatica pentru salvarea persoanelor surprinse de incendiu la inaltime. A existat o perna pneumatica la Constanta candva, care a si fost folosita la interventii, dar a fost retrasa din folosinta in 2015, din cauza uzurii. Alta nu a mai fost primita."Nu avem asa ceva in dotare. Nu avem plasa de siguranta, nu am avut niciodata. Nici perna pneumatica nu avem, a fost prin 2015, dar a fost retrasa pentru ca era foarte veche. Alta in loc nu am primit", a declarat pentru "Adevarul" Anca Chirita, purtatoare de cuvant ISU Dobrogea.Judetul Constanta are doar 3 autoscari pentru interventii si acestea au repartizate "astfel incat sa acopere intreaga zona de competenta": in Constanta, Medgidia si Cernavoda.Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si ancheteaza interventia pompierilor ISU Constanta de la incendiul in care a murit femeia. Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a constituit o comisie de verificare cu privire la modul in care s-a intervenit la incendiul din Constanta , soldat cu decesul unei femei care s-a aruncat de la etajul sase."Ca urmare a informatiilor nou aparute in cazul incendiului produs astazi in municipiul Constanta, facem precizarea ca inspectorul sef al ISU Constanta a dispus derularea unei verificari cu privire la datele de interes operativ de la momentul primirii apelului de urgenta pana la momentul sosirii tuturor resurselor la locul incidentului".