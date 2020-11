Scandal cu sex, spaga si sentinte definitive la Permise Auto

Magistratii din cadrul Curtii de Apel Brasov s-au pronuntat definitiv miercuri, 4 noiembrie, in dosarul "Sex si mita la Permise Auto". Prima instanta , Tribunalul Covasna, a aplicat pedepse cu suspendare, insa sentinta a fost atacata de procurorii anticoruptie si de unul dintre politistii inculpati. Curtea a majorat pedeapsa si a mentinut suspendarea, potrivit adevarul.ro Astfel, Costel Adrian Anton, agent principal in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Covasna, politist in Neamt, dar delegat in Covasna, a fost inculpat pentru luare de mita, folosire abuziva a functiei in scop sexual si abuz in serviciu.Costel Adrian Anton, agent principal in cadrul Serviciului Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Covasna, politist in neamt, delegat in Covasna, a fost condamnat la 2 ani, 9 luni si 10 zile de inchisoare pentru luare de mita si folosire abuziva a functiei in scop sexual, dispunandu-se suspendarea sub supraveghere, timp de 4 ani. Pedeapsa a fost majorata la 3 ani.Una dintre candidate a acceptat sa intretina relatii sexuale cu el pentru ca acesta sa ii completeze chestionarul. Mai mult, se pare ca un coleg superior in grad l-ar fi sfatuit sa nu se atinga de femeile maritate."Sa nu fii salbatic, cum esti tu de obicei!... Ai vazut tu ieri, ti-a placut si nu stiu ce si... hai sa-i fac un bine. (...) Am intrebat ca sa nu dam... cu altii probleme si... sa vina vreun cutit in tine sau vreo alica de pusca!", ar fi spus acesta, conform sursei citate."In perioada 7 martie 2016 - 20 aprilie 2016, inculpatul C.A.A, in aceeasi calitate de examinator, a obtinut favoruri de natura sexuala de la o candidata, in scopul de a face un act contrar indatoririlor sale de serviciu, respectiv de a o ajuta pe aceasta sa completeze chestionarul de la proba teoretica, in timp ce o supraveghea", conform DNA