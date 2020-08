Spania a raportat mai mult 3.700 de noi cazuri de Covid-19 intr-o singura zi

Numarul total al infectarilor confirmate in tara este de 370.867, cu 28.797 de decese, potrivit ultimelor date publicate de Ministerul SanatatiiSpania inregistreaza o crestere noi infectii de cand au fost ridicate masurile de izolare in urma cu trei luni.In ultimele zile, proteste au avut loc in Madrid fata de folosirea mastilor si a altor masuri impuse pentru a opri raspandirea virusului.Demonstratiile vin dupa o serie de noi restrictii impuse de guvern, inclusiv interzicerea fumatului in public.