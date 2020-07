Spania: Locuitorilor din orasul Deleitosa li s-a interzis sa manance dulciuri, chipsuri sau sa sparga seminte pe strada

Juan Pedro Dominguez, primarul orasului Deleitosa sustine ca a luat aceasta masura deoarece este ingrijorat cu privire la riscul la care se expun cei mici daca impart intre ei seminte, chipsuri sau dulciuri, scrie The Mirror."In mod normal, sezonul de vacante este un moment pentru reuniuni familiale, concedii, insa nu suntem inca in momentul in care sa putem face tot ce ne-am dori si trebuie sa invatam sa traim cu aceste masuri de siguranta si igiena", declara oficialul.Primaria a interzis, de asemenea, consumul de alcool in public, precum si orice activitate care risca sa produca aglomerare si sa incalce regulile de distantare sociala."Avem o vara atipica in fata", sustine primarul orasului Deleitosa, cel care a interzis un alt obicei al spaniolilor - "botellones" - unde tinerii cumpara alcool de la supermarket si beau impreuna in spatii publice, parcuri sau gradini, in loc de un restaurant sau un bar.Romania se afla pe locul al doilea in topul consumatorilor europeni de seminte, dupa Spania.