Spania va participa cu avioane Eurofighter la apararea spatiul aerian al Romaniei si al NATO in zona Marii Negre

Detasamentul aerian apartine Aripii 11 Forte Aeriene, din Moron de la Frontera (Sevilla). Potrivit sursei, o echipa militara spaniola a vizitat deja Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, de langa Constanta, pentru a inspecta facilitatile existente dupa modernizarile din ultimii trei ani. "Doar cateva aspecte tehnice minore mai lipsesc bazei pentru ca desfasurarea misiunii sa poata fi indeplinita in procent de suta la suta. Pentru rezolvarea acestor detalii se asteapta sprijinul NATO sau al Romaniei ", explica surse militare (neprecizate) citate de abs.es., dupa cum informeaza publicatia DefenseRomania.ro. Zona geografica in care se va desfasura misiunea - Romania si proximitatea Marii Negre - este una noua pentru Fortele Aeriene Spaniole, insa misiunea de baza este cunoscuta: monitorizarea spatiului aerian al unei tari aliate in care, ca si in cazul Estoniei, Letoniei si Lituaniei in Marea Baltica, au loc raiduri aeriene ale Fortelor Aeriene Ruse."Practic, iesim la identificarea aeronavelor suspecte, care nu au un plan de zbor sau nu raspund la mecanismele internationale de identificare si care pot viola sau invada de fapt spatiul aerian al tarii in cauza", explica pe scurt in ce constau misiunile din cadrul serviciului de lupta Politie Aeriana Intarita al NATO, o sursa militara care participa la acestea.Operatiile de pe flancul sud-estic al NATO sunt monitorizate de Centrul de Operatii Aeriene Combinate Torrejon de Ardoz (Madrid) si sunt supravegheate de Cartierul General al Componentei Aeriene NATO ( Rammstein , Germania). "O masinarie de luare a deciziilor perfect unsa, care da ordinul de decolare pilotilor aflati in serviciu la baza romaneasca, in acest caz noua [...], iar in 7-10 minute de la primirea semnalului de alerta (QRA - Alerta de Reactie Rapida), aeronavele de lupa ies in intampinarea avionului necunoscut", detaliaza sursa militara spaniola.Potrivit DefenseRomania, Spania participa pentru prima data la serviciul de Politie Aeriana Intarita al NATO din Romania. In prezent, misiunile sunt desfasurate de Fortelor Aeriene Regale Canadiene cu avioane CF-188 Hornet, impreuna cu Fortele Aeriene Romane care opereaza aeronave F-16 Falcon si MiG-21 LanceR. La misiunile anterioare au mai participat, prin rotatie, Fortele Aeriene Regale Britanice, cu aeronave Typhoon Eurofighter, Fortele Aeriene Italiene, cu avioane Typhoon si Fortele Aeriene Portugheze, cu aeronave F-16 Falcon.