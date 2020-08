Meteorologii au vesti proaste. Ne asteapta cateva zile de foc

In intervalul 31 august, ora 10:00 - 1 septembrie, ora 23:00, in regiunile sudice, estice, local in cele vestice si pe arii restranse in cele centrale, disconfortul termic va fi accentuat si va fi canicula . Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor fi de 33...36 de grade si izolat 37...38 de grade in Lunca Dunarii.Pe parcursul zilelor de 1 si 2 septembrie, local in regiunile extracarpatice disconfortul termic se va mentine accentuat si va fi canicula, se arata in comunicatul ANM.In ziua de 1 septembrie, in intervalul orar 03-23, la inceput in Banat, Crisana, apoi cu precadere in Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si local la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.