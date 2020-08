Specialistii in securitate informatica avertizeaza despre e-mail-uri frauduloase ce par a fi trimise de BCR si Posta Romana

"Mesajele sunt concepute de asa natura incat sa para ca sunt trimise in mod legitim de catre respectiva companie si contin link-uri care trimit utilizatorul catre o pagina unde i se solicita informatii bancare precum numarul si numele de pe card, data expirarii si codul de securitate de pe spatele cardului sau datele de acces in platforma de internet banking. Paginile inspre care e directionat utilizatorul sunt false si controlate integral de catre atacatori, acestia urmand sa valorifice datele stranse si sa sustraga bani din conturile victimelor. Pentru a parea cat mai credibile, e-mail-urile se folosesc in mod fraudulos de logo-urile si culorile companiilor in cauza, insa la o citire mai atenta contin unele erori gramaticale si formulari mai putin uzuale pentru asemenea comunicari, precizeaza compania intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.Conform Bitdefender, in luna iunie acestui an, specialistii in securitate informatica au identificat o campanie similara de e-mail-uri trimise in mod inselator in numele unor organizatii, precum Posta Romana, Banca Transilvania , DHL, Balcan Express Curier sau GLS si care instalau amenintari de spionaj pe calculatorul infectat.La acea vreme, tintele predilecte erau computere instalate in institutii publice, iar odata ce victima accesa link-ul sau fisierul infectat din e-mail-ul aparent legitim, amenintarea, denumita Agent Tesla , se instala pe sistem si era capabila sa transmita atacatorilor informatiile stocate si activitatea de pe dispozitiv.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.La ora actuala, tehnologiile Bitdefender sunt prezente in 38% dintre solutiile de securitate de pe piata.