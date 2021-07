Specie agresiva de peste descoperita in Delta Dunarii. Impactul dramatic pe care l-ar putea avea asupra mediului

Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, a declarat ca intr-o singura zi au fost capturate zece exemplare de somn african."Din pacate, Delta Dunarii se confrunta cu o noua problema , mai exact identificarea in apele interioare a unei specii de peste noi, agresive asupra celorlalte specii de peste, mai exact somnul african. Ieri au fost capturate zece exemplare in zona Dunarea Veche, exemplare destul de mari, care arata ca raspandirea acestui tip de peste este una destul de mare. Ne confruntam cu o problema grava asupra resursei piscicole din Delta. Din discutiile cu specialistii rezulta ca aceasta specie de peste este una foarte agresiva si daca nu se iau urgent masuri vom avea mari probleme asupra resursei piscicole autohtone si asa mult diminuate", a afirmat Catalin Tibuleac.El a precizat ca o prima masura ar fi informarea pescarilor despre aceasta specie si faptul ca acestia trebuie sa retina somnul african dupa ce l-au prins si sa nu-l mai redea mediului natural.Presedintele AMDTDD a mai declarat ca autoritatile trebuie sa afle cum a ajuns acest somn african in Delta Dunarii "Un mare semn de intrebare ramane cum a ajuns aceasta specie de peste in Delta si sper ca autoritatile abilitate sa intervina rapid pentru identificarea modalitatii in care somnul african a ajuns in apele interioare ale Deltei", a mai transmis Catalin Tibuleac.