Spectacole pentru copii, in amfiteatrul VaraTIC al Teatrului "Ion Creanga"

Sambata, de la orele 10:00 si 19:00, scena gazduieste "Amintiri intr-o valiza", un spectacol non-verbal creat de coregrafa Andra Burca pentru copiii cu varste cuprinse intre 2 si 5 ani.Duminica, la aceleasi ore, va fi prezentat un spectacol care propune o calatorie inedita alaturi de doi pinguini pasionati de muzica. "Pinguinii melomani", pus in scena si interpretat de Alexandrina Halic si Anca Zamfirescu, aduce in atentia copiilor de varsta prescolara povestea a doi exploratori curajosi care evadeaza de la Circ din dorinta de a ajunge la Polul Sud. Insa cu un nou prieten alaturi si cu ajutorul muzicii, vor gasi cel mai potrivit loc pe care sa-l poata numi acasa.Numarul de locuri este limitat, iar biletele pot fi cumparate exclusiv online, prin entertix.ro si myticket.ro.Accesul se face cu respectarea regulamentului elaborat de Teatrul "Ion Creanga", in conformitate cu normele si masurile aflate in vigoare in contextul pandemiei SARS-CoV-2.Stagiunea estivala VaraTIC se va incheia pe 27 septembrie.