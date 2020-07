Spectacolele "Iona" si "Citadela", intre cele peste 20 de evenimente prezentate in aer liber saptamana viitoare in Bucuresti

"Pentru evenimentele culturale in aer liber, fiecare institutie a luat si va lua in continuare toate masurile necesare de siguranta pentru artisti, personalul tehnic si spectatori, iar programarea spectacolelor va tine cont, in permanenta, de evolutia epidemiologica in plan local si de masurile care sunt necesare, conform reglementarilor in vigoare, astfel incat sa nu existe riscuri de infectare a participantilor la manifestari", conform anuntului Primariei Capitalei.Programul spectacolelorBiblioteca Metropolitana Bucuresti15 iulie, ora 18.00-20.00 (Participare pe baza de inscriere tel./ mail)Eveniment: Teatrul Nostrum (apartine Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania)Loc desfasurare spectacol: Sediul Central Mihail Sadoveanu, Str. Tache Ionescu 4.Teatrul Evreiesc de Stat16 iulie, ora 20.00"Stand-Up Lechaim", spectacol prezentat in curtea Scolii Italiene "Aldo Moro" din str. Sf. Stefan, nr. 24 (printr-un parteneriat cu Teatrul de Arta Bucuresti).Teatrul C.I.Nottara16 iulie, ora 21.00"Citadela", prezentat la Terasa - Teatrul de Animatie Tandarica.Teatrul Dramaturgilor Romani16 iulie, ora 20.30"Canzonetta unei seri de vara", spectacol de muzica si poezie, la Gradina Casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr.151).Teatrul de Animatie Tandarica17 iulie, ora 10.00"Ridichea uriasa", prezentat la Terasa - Teatrul de Animatie Tandarica.Opera Comica pentru Copii17 iulie, ora 19.00"Mirandolina" (balet), prezentat la Scena Mare (in curtea institutiei).Circul Metropolitan Bucuresti17 iulie, ora 19.00Magia Circului ("Povesti cu cai"), la Manej exterior (in curtea institutiei).Teatrul Dramaturgilor Romani17 iulie, ora 20.30"Iona", de Marin Sorescu, la Gradina Casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr.151).Casa Artelor "Dinu Lipatti"17-19 iulieFestivalul Mozzartissimo, editia a IV-a (expozitii, auditii inregistrari celebre ale compozitiilor lui W.A. Mozart , ateliere de creatie, spectacole pentru copii, proiectii de filme, recitaluri).Loc desfasurare spectacol: Curtea Casei Lipatti (Bd. Lascar Catargiu nr.12).Teatrul de Animatie Tandarica18 iulie, ora 10.00"Improveste", prezentat la Terasa - Teatrul de Animatie Tandarica.Teatrul "Ion Creanga"Stagiunea estivala VaraTIC: Miniteatru in Amfiteatru18 iulie, ora 10.00, 19.00"Amintiri dintr-o valiza", la Casa EliadOpera Comica pentru Copii18 iulie, ora 11.00"Calatorii Muzicale" (cantonete)Loc desfasurare spectacol: CASUTA DIN COPAC (in curtea institutiei).Opera Comica pentru Copii18 iulie, ora 19.00"Mirandolina" (balet), Scena Mare (in curtea institutiei).Circul Metropolitan Bucurestean18 iulie, ora 19.00"Magia Circului" ("Povesti cu cai"), Manej exterior (in curtea institutiei).Teatrul de Revista "Constantin Tanase"18 iulie, ora 20.00"Cu masca sau fara masca - oamenii vor sa zambeasca!", la Teatrul de Vara Herastrau.Teatrul Dramaturgilor Romani18 iulie, ora 20.00"Nu sunt eu" - one woman show Maia Morgenstern, Gradina Casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr.151).Centrul de proiecte culturale al Municipiului Bucuresti ARCUBhttps://arcub.ro/18 iulie - 20 septembrieFestivalul "Bucurestii lui Caragiale"Loc desfasurare spectacol: Parc Cismigiu.Teatrul "Ion Creanga"Stagiunea estivala VaraTIC: Miniteatru in Amfiteatru19 iulie, ora 10.00, 19.00"Stagiunea Melomani", la Casa Eliad.Teatrul de Animatie Tandarica19 iulie, ora 10.00"Ursul pacalit de vulpe", la Terasa - Teatrul de Animatie TandaricaOpera Comica pentru Copii19 iulie, ora 11.00"Calatorii muzicale" (cantonete), la Casuta din copac (in curtea institutiei).Circul Metropolitan Bucuresti19 iulie, ora 19.00"Magia Circului (Povesti cu cai"), la Manej exterior (in curtea institutiei).Teatrul Dramaturgilor Romani19 iulie, ora 20.00"Nu sunt eu" - one woman show Maia Morgenstern, la Gradina Casei Filipescu - Cesianu (Calea Victoriei nr.151).