Spital nou din Botosani, in care ar putea fi internati 120 de pacienti cu COVID-19, tinut inchis din cauza ca nu a fost racordat la utilitati

Spitalul echipat si dotat ar fi putut interna pacienti din vara, insa cladirea, construita din banii Companiei Nationale de Investitii (CNI), nu este racordata la utilitati, potrivit Monitorul de Botosani Spitalul are 42 de saloane cu baie proprie, cu o capacitate totala de 84 de paturi. Fiecare dintre acestea este dotat cu cate o sursa de oxigen, vitala pentru pacientii bolnavi de covid in stare grava si medie. Potrivit constructorului, pentru bolnavii de covid ar putea fi adaptate saloanele pentru inca un pat. Astfel ca s-ar mari capacitatea la peste 120 de paturi.Desi lucrarea trebuia finalizata in luna iunie, autoritatile au aflat ca spitalul ar putea fi dat in folosinta abia peste jumatate de an. Constructorul spune ca aceasta cladire este finalizata in proportii de 95%."In luna aprilie am trimis adrese la CJ, la Prefectura, Primarie, chiar si la Minister sau presedinte. Am propus sa facem toti o mobilizare ca sa il transforme in spital Covid. La vremea respectiva ei cautau solutii prin sali de sport sau pe la Dorohoi. Le-am spus ca aici sunt trase retelele si cu un efort comun, puteam sa finalizam spitalul ca sa fie gata intr-o luna-doua. In primul rand, autoritatile locale trebuiau sa scoata la licitatie utilitatile inca de atunci. Fiecare ne-a pasat de la unul la altul si au lasat-o asa, in coada de peste. Fara niciun raspuns. Te trimit de la unii la altii. Un fel de ping-pong. Noi acum am finalizat spitalul, conform termenului dat de CNI, dar utilitati tot nu sunt", a spus Radu Mihalache, director adjunct al companiei Victor Construct, care a facut lucrarea, potrivit sursei anterior citate.Licitatiile pentru utilitati ar mai putea intarzia darea in folosinta a spitalului cu inca jumatate de an."Suntem in stadiul in care am atribuit lucrarile pentru bransamentul electric si avem proiectele pentru apa si canalizare si le scoatem la licitatie cu un termen maximal de 6 luni. Speram sa ne sincronizam cu aceste bransamente la utilitati, cu finalizarea acestei investitii de catre CNI, adica intr-o luna. Exista riscul, ca la orice investitie, sa fie devansat termenul, dar nu va pot raspunde pentru ca nu avem toate datele, noi nefiind cei care finanteaza aceasta investitie", a spus Cosmin Andrei, proaspat devenit primar al municipiului Botosani.