Spitalele care trateaza pacienti cu COVID-19 din judetul Vrancea, aproape de capacitatea maxima de primire

La SJU Focsani, care dispunea, la inceputul starii de urgenta, de aproape 130 de locuri pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, mai sunt disponibile doar 50 de paturi, ca urmare a reluarii activitatii sectiilor relocate la acel moment pentru a face loc pacientilor pozitivi., a declarat, pentru AGERPRES, managerul SJU Focsani, Elena Codruta Neagu.Cu toate acestea, adresabilitatea la unitatea medicala din Focsani continua sa fie ridicata, peste 40 de pacienti care acuzau simptomatologie COVID-19 fiind consultati in cursul zilei de luni., a precizat managerul SJU Focsani.Pe fiecare sectie au fost organizate zone gri pentru pacientii aflati in asteptarea rezultatelor testarii, dar si aici locurile sunt aproape epuizate., a spus managerul spitalului judetean.Alta este situatia la Spitalul Municipal Adjud, destinat exclusiv tratarii bolnavilor cu COVID-19. Lipsa paturilor este justificata aici de faptul ca pacientii aflati in asteptarea rezultatelor ocupa singuri un intreg salon., a declarat managerul Spitalului Municipal Adjud, Monica Bercea.Potrivit acesteia, rezultatele testarilor vin uneori in aceeasi zi, dar se intampla sa ajunga si in doua - trei zile, in functie de numarul de probe pe care le are in lucru DSP Vrancea.Testarea pacientilor care se prezinta la spitalele din judet se face cu aparatul Real Time PCR al DSP Vrancea, care are o capacitate de prelucrare de circa 200 de teste zilnic. Cel de-al doilea aparat RT-PCR, achizitionat de Spitalul Judetean Focsani in luna mai, cu bani primiti de la Consiliul Judetean Vrancea, asteapta inca sa fie pus in functiune. Daca, initial, acesta trebuia sa fie instalat in sectia TBC a spitalului, ca urmare a intrarii in reabilitare a cladirii, s-a incercat relocarea acestuia, mai intai la DSP Vrancea, apoi la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea, iar in final, in sectia de Oftalmologie., a sustinut managerul SJU Focsani, Elena Codruta Neagu.Marti, numarul imbolnavirilor de COVID-19 la nivelul judetului Vrancea a depasit 1.600 de cazuri, peste 200 dintre acestea fiind inregistrate in ultima saptamana. In spitalele din Focsani si Adjud se aflau internati, marti, potrivit raportarii Prefecturii Vrancea, 155 de pacienti, dintre care opt la sectia ATI - patru la Focsani si patru la Adjud. Numarul persoanelor vindecate a ajuns la 826, iar a persoanelor decedate la 81.