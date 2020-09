Spitalul Campina cere trimiterea urgentelor la Ploiesti, dupa ce medicii de la UPU Ploiesti au acuzat lipsa de personal specializat pentru tratarea COVID-19

Solicitarea este facuta la scurt timp dupa ce medicii de la UPU Ploiesti au adresat DSP Prahova un memoriu in care acuzau lipsa de personal specializat pentru tratarea COVID-19, lipsa de dotari si numarul de pacienti care depaseste de trei ori capacitatea izolatorului din spital, cerand ca unele cazuri sa fie preluate si de catre spitalele suport. "Niciunul dintre spitalele desemnate suport COVID nu vrea sa preia acesti bolnavi direct de la ambulanta ", acuza un medic de la UPU a Spitalului Judetean Ploiesti."Prin prezenta va anuntam ca datorita detasarii catre UPU Ploiesti a 2 medici din cadru CPU Campina, Spitalul Municipal Campina va functiona fara medic in serviciu de urgenta in zilele de 31 august 2020, 1, 2, 3, 4, 7, 8 septembrie 2020 program de zi si in data de 3 septembrie 2020 24 de ore. In acest sens va solicitam ca intervalele mentionate urgentele sa fie preluate de UPU Ploiesti", se arata intr-o nota transmisa de managerul Spitalului din Campina catre Serviciul de Ambulanta Prahova, DSP Prahova, Prefectura Prahova si Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti.Documentul este datat 31 august, aceeasi zi in care in spatiul public aparea o solicitare a medicilor de la UPU Ploiesti in care acestia acuzau lipsa de personal specializat pentru tratarea COVID-19, lipsa de dotari materiale pentru tratarea acestei patologii, aratau ca numarul de pacienti care se prezinta la UPU depaseste de trei ori capacitatea izolatorului din spital, si spuneau ca sunt bolnavi care asteapta si cate 24 sau chiar 48 de ore pentru a primi un diagnostic. In acest context, medicii ploiesteni cereau DSP sa se implice pentru ca unele cazuri sa fie preluate si de catre spitalele suport pentru COVID-19.Purtatorul de cuvant al SJU Ploiesti, medicul Violeta Tanase, care isi desfasoara activitatea in UPU a spitalului din Ploiesti, a declarat, marti, pentru News.ro ca medicii de la acest spital isi mentin solicitarea, mai ales in conditiile in care cei doi medici detasati de la camera de primiri urgente a Spitalului din Campina la UPU a SJU Ploiesti nu au lucrat nicio ora in acest spital. Violeta Tanase a aratat ca detasarea pentru cei doi medici de la Campina s-a facut pe 28 august, insa ambii se aflau in concediu si abia marti ei s-au prezentat la UPU Ploiesti pentru a stabili cu coordonatorul unitatii programul dupa care vor lucra."Unitatea de Primiri Urgente a acestui spital este lasata sa gestioneze singura toata urgenta judetului si, bineinteles, toate cazurile de suspiciuni si de confirmati de COVID. Toti trec prin UPU si de aici noi trebuie sa-i gestionam si sa le gasim locuri de internare catre celelalte spitale . Niciunul dintre spitalele desemnate suport COVID nu vrea sa preia acesti bolnavi direct de la ambulanta. Sunt bolnavi care sunt deja confirmati si care ar putea sa se adreseze direct acestor spitale si nu se doreste acest lucru. Suntem pur si simplu sufocati," a declarat medicul Violeta Tanase.Directorul DSP Prahova, Ioana Loghin, nu a putut fi contactat pentru a-si exprima un punct de vedere cu privire la aceasta situatie, iar institutia nu are desemnat un purtator de cuvant. Ioana Loghin este al patrulea director executiv al DSP Prahova din luna martie a acestui an si pana in prezent.