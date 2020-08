Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes Timisoara a amenajat spatiul RMN destinat investigatiilor pediatrice

"Aparatul RMN a sosit de cateva luni, dar acum s-a amenajat spatiul pentru copii, sa fie mai prietenos, inclusiv pentru adultii care se tem de spatiile inchise. Spitalul nostru are atat sectie de infectioase pentru adulti, cat si pentru copii. Dintre micutii care au boli infectioase si sunt internati la noi si dezvolta afectiuni neurologice, de exemplu meningite, se foloseste RMN, pentru ca este cel mai performant aparat pentru diagnosticarea de inalta calitate. Pana acum, internatii nostri care aveau nevoie de RMN (inainte de perioada pandemiei, n.r.) trebuia sa-si faca aceasta investigatie in alte unitati medicale si era dificil", a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul medical al spitalului, Diana Manolescu.Potrivit acesteia, aparatul RMN a fost achizitionat la pretul de 1,5 milioane de euro, fiind platit de Primaria Timisoara si de Ministerul Sanatatii.Deocamdata, investigatiile RMN ale spitalului nu sunt cuprinse in contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, fiind o investitie relativ noua, iar pacientii trebuie sa suporte costul interventiei.Acest aparat, unic in tara, va intra in dotarea primului Centru oncologic de terapie personalizata din estul Uniunii Europene care se va construi in curtea spitalului, unde vor fi tratate atat tumorile pulmonare, cat si cele ale altor organe metastazate.Managerul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, Cristian Oancea, declara recent, pentru AGERPRES, ca spitalul doreste sa mearga in viitor si in radioterapie prin acel centru oncologic."Este un aparat care vine in completarea dotarilor pentru partea de oncologie, avem un computer tomograf, vom aduce si un ecograf cu substanta de contrast special pentru san, un mamograf ultraperformant. (...). Vrem sa realizam un sistem de radio-chirurgie, cu acuratete submilimetrica, dedicat in principal pacientilor pulmonari, cat si celor care au metastaze in creier sau in alte organe. Spun aceasta pentru ca in jur de 70% dintre pacientii cu cancer pulmonar ajung la noi in stadiile inoperabile, foarte avansate, in care necesita doar terapie de paliatie sau de calitatea vietii. Vedem ca frecventa acestei patologii este intr-o explozie in ultimii ani si de aceea am luat decizia de a merge pe ramura de radioterapie in care putem sa aducem un plus de beneficiu pacientilor din toata tara", preciza Cristian Oancea.El a atentionat ca o mare atentie trebuie sa aiba femeile cu cancer de san sau care sunt predispuse sa dezvolte cancer de san, pentru ca acesta metastazeaza rapid pulmonar si atunci este o situatie in zona rosie de tratamente, la fel cum cancerul pulmonar metastazeaza rapid in creier."Tehnologia pe care o vom folosi in noul nostru centru este foarte buna in tumorile solide, mai ales pulmonare, de creier sau de prostata, de exemplu, pentru ca, odata facuta radioterapia, pacientul nu mai are nevoie de interventia chirurgicala. Este salvat de acea interventie chirurgicala", explica Cristian Oancea.Primaria Timisoara a primit luna trecuta studiul de fezabilitate pentru construirea acestui Centru oncologic de terapie personalizata, care va trebui sa fie finalizat in 30 de luni si va costa peste 93.000.000 de lei cu TVA inclus, din care 17.000.000 de lei sunt pentru partea de constructii montaj.