Spitalul "Matei Bals" a ramas fara caldura si apa calda. Informatia, aparuta pe Facebook: "Sunt oameni grav bolnavi, conectati la oxigen, care n-au voie sa stea in frig"

Mesajul a intrat in atentia oficialilor Ministerului Sanatatii, care au confirmat situatia."La spitalul Matei Bals s-a oprit caldura. Sunt oameni grav bolnavi, conectati la oxigen, care nu au voie sa stea in frig. Sa ii ajute cineva! Li s-au dat pilote, dar ei sunt semiconstienti, nu realizeaza cand se dezvelesc! Li s-a spus ca va dura 2-3 zile, nu se poate sa ii lasati in frig", a scris femeia pe Facebook.Oana Grigore, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, a confirmat ca Spitalul Matei Bals nu are caldura si a spus ca in aceeasi situatie se afla si Spitalul Colentina."Am luat legatura cu reprezentantii institutului care mi-au confirmat ca au primit o instiintare din partea Companiei Municipale Termoenergetica prin care li se semnala ca astazi (n.r. - 4 decembrie), intre orele 9.00-24.00 va fi intrerupta alimentarea cu agent termic (caldura si apa calda) din cauza unor avarii. In aceeasi situatie este si Spitalul Colentina", a transmis Oana Grigore.Pe alta parte, surse din spital spun ca bolnavilor li s-a transmis ca situatia ar putea dura pana la trei zile.Citeste si: Tentativa de incendiere a Bisericii Tuturor Natiunilor din Ierusalim. Un suspect a fost arestat