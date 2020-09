Spitalul mobil de la Letcani a fost autorizat. Unitatea are 103 paturi de ATI

Potrivit unui comunicat de presa transmis de CJ Iasi, documentul stipuleaza faptul ca "sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare", motiv pentru care spitalul mobil COVID-19, sectie exterioara a celui de Boli Infectioase, poate primi deja primii pacienti."In acest fel, Spitalul de Boli Infectioase se va putea concentra si pe tratarea celorlalte boli din spectrul sau specific de activitate, iar toate celelalte spitale suport vor putea reveni la normal. Oricat de greu a fost sa deschidem aceasta unitate medicala, privind retrospectiv, consider ca sanatatea iesenilor a meritat fiecare efort. Tot ce imi doresc acum este sa reusim sa tinem sub control acest virus si sa ii putem trata in cele mai bune conditii pe cei care au ghinionul de a contracta acest virus. Multumesc tuturor celor care au fost alaturi de noi si au crezut in sansa noastra, si mai mult decat atat au pus umarul la aceasta realizare", a afirmat Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.Unitatea medicala are 250 de paturi, 103 avand echipamente pentru Terapie Intensiva.Spitalul mobil Covid-19, promis la inceputul anului de autoritatile iesene, a fost finalizat in 7 septembrie, urmand a primi primii pacienti dupa acordarea avizelor de catre Ministerul Sanatatii.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, declara, in 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.