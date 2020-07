Spitalul modular construit din donatii va fi in sfarsit dat in folosinta, desi este terminat de o luna: "A fost nevoie sa-i scriem premierului"

Foto: Spital modular. Facebook/ Oana Gheorghiu

Gheorghiu a scris intr-o postare pe Facebook ca spitalul era complet echipat, insa nu avea ventilatoare si monitoare. "Spitalul Modular nr 1 Elias va fi folosit pentru scopul pentru care a fost construit: tratarea pacientilor cu forme grave de COVID. Pentru asta a fost nevoie sa ii scriem premierului, in conditiile in care dl Raed Arafat anunta ieri seara iminenta mutare a pacientilor din Bucuresti, care au nevoie de terapie intensiva, catre alte orase", scrie Oana Gheorghiu."Spitalul este complet echipat, dotat cu gaze medicale, instalatie de filtrarea a aerului, statie de clorinare a apei, instalatie de sterilizare a instrumentarului medical, laborator, rampe medicale mobile, paturi, noptiere, trolere medicale, instalatie de apelare asistente, control acces si detectoare de incendiu , infuzoare si perfuzoare, barbotoare si multe alte lucruri. Singurele echipamente pe care statul roman trebuia sa le puna la dispozitie sunt ventilatoarele si monitoare si se pare ca dupa interventia primului ministru acestea s-au gasit in rezerva statului si au fost aduse la spitalul modular personal de dl Raed Arafat"In aceeasi postare, Oana Gheorghiu a facut publice fotografii din interiorul spitalului. "Asa arata acum spitalul modular. Multi cred ca e un spital "din containere" si arata ca pe santier (cum am vazut la altii). Nu. Arata exact ca o terapie intenisva dintr-un spital. De fapt mult mai bine".Premierul Ludovic Orban a vizitat sambata, 18 iulie, spitalul modular construit de asociatia "Daruieste Viata", amplasat in curtea Spitalului Elias din Bucuresti. Spitalul modular este dotat cu 38 de paturi si detine toata aparatura necesara pentru a putea fi dat in folosinta.Premierul a explicat ca sunt 38 de paturi - 14 pentru persoane in stare grava, 14 paturi sunt pentru persoane aflate intr-o stare intermediara si 10 paturi pentru persoane cu simptome, suspecte de a fi infectate cu noul coronavirus "Am luat decizia de a aloca rapid toate echipamentele necesare din stocul de rezerva pentru a asigura punerea in functiune cat mai rapid a acestesi sectii externe. Speram ca de marti dimineata sa poata sa primeasca pacienti care necesita tratare la Terapie Intensiva", a mai afirmat premierul la Digi24.