Cum va evolua pretul vinului in aceasta toamna. Masura impusa de Uniunea Europeana pentru sectorul vitivinicol

Cheltuiesti 10.000 de lei ca sa primesti jumatate

In masura nu cred nici sefii APIA

In urma publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordinului nr. 118/2021 care reglementeaza conditiile de punere in aplicare a masurii de recoltare a strugurilor inainte de coacere, Romania va plati din fonduri de la Uniunea Europeana pana la 5.840 de lei/hectar pentru aceasta actiune.Operatiunea de recoltare inainte de coacerea strugurilor se refera la inlaturarea totala a ciorchinilor inainte de ajungerea lor la maturitate, din intreaga exploatatie sau de pe o parte a acesteia, cu conditia ca recoltarea sa se realizeze pe parcele intregi.Termenul limita pentru realizarea recoltarii este 21 iulie 2021, adica putin peste o luna si se refera la producatorii cu suprafete cuprinse intre un hectar si 50 de hectare.Practic, oamenii sunt pusi sa-si taie din viile proprietate toata productia de struguri din acest an, lucru care nu seamana deloc cu ce se intampla in alte state UE, acolo unde producatorii primesc subventii pentru o productie controlata, astfel incat de pe un hectar cultivat cu vita de vie sa nu existe o productie mai mare de 6.000 de kilograme la hectar.Vrancea este cel mai mare bazin viticol al tarii, cu peste 25.000 de hectare de vii, iar viticultorii cred ca masura nu se va bucura de niciun succes in randul fermierilor, dintr-un motiv cat se poate de logic. In Romania costurile cu intretinerea unei culturi de vita de vie depasesc 10.000 de lei la hectar, iar statul vine si iti da 5.800 de lei sa distrugi ceea ce ai facut cu o cheltuiala dubla."Se incearca eliminarea concurentei. Cand am auzit nu mi-a venit sa cred. Cand eu am cheltuit 11.00 de lei pentru lucrarile la vie pe un hectar, cum sa-mi distrug productia pentru 5.000 de lei. Eu lucrez 150 de hectare de vita de vie, deci care e pierderea mea? Oricum, se anunta un an greu pentru viticultori, ploile nu ne lasa sa intram in teren sa stopim, astfel ca a intrat fainarea si mana in cultura. Cred ca vinul va fi mai scump la toamna", ne spune Costica Girboiu, producator vitivinicol din Vrancea.La randul sau, oenologul Toader Manole pare si mai categoric in privinta masurii pe care APIA o propune viticultorilor."Este o masura disperata, pe care poate o vor accesa cei cu suprafete mici, din disperare ca sunt acum decapitalizati si au nevoie de niste bani. Dar pe termen lung inseamna moartea plantariilor romanesti. Se vrea sa se faca loc patrunderii pe piata noastra a vinurilor foarte ieftine din Spania si Italia, aduse in tara noastra cu vagoane la preturi de 2 lei/kg. Ce fel de vin e acela, facut cu sare de lamaie, alcool , fara niciun buletin de analiza. A, daca-mi dadea statul 15.000 de lei pentru recoltarea inainte de coacere, insemna un mic profit, pentru a putea relua ciclul agricol la toamna", ne-a spus si Toader Manole, oenolog.Nici sefii APIA nu sunt convinsi ca masura ii va stimula pe viticultori sa-si distruga productia de struguri inainte de coacere."Noi oferim suportul, oamenii vin cu cereri si noi facem constatarea in teren daca s-a facut recoltarea. Din analiza facuta pana acum, nu cred ca e o masura care sa starneasca interesul viticultorilor si nu s-a depus nicio cerere si mai este doar o saptamana", ne-a declarat Dorina Stefan, director APIA Vrancea.Pentru a beneficia de sprijin financiar in cadrul masurii de recoltare inainte de coacere, solicitantii trebuie sa depuna pana la data de 25 iunie 2021, la Centrele judetene o cerere de plata, insotita de mai multe documente, printre care si o declaratie de recolta aferenta ultimei campanii viticole,Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea inainte de coacere este de 5.840 lei/ha pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata, 5.548 lei/ha pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu indicatie geografica si 4.906 lei/ ha pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri varietale.