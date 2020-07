Startup-ul romanesc FintechOS, desemnat cel mai bun fintech european

Potriuvit startupcafe.ro , romanii de la FintechOS au castigat sectiunea "Hottest FinTech", invingand in finala alte cinci startup-uri europene.FintechOS a fost fondat la Bucuresti, in anul 2017, de Teodor Blidarus si Sergiu Negut. Startup-ul a creat un sistem de operare pentru digitalizarea proceselor bancare. In decembrie 2019, a primit o investitie de serie A in valoare de 14 milioane de dolari.Cu ajutorul tehnologiei si expertizei FintechOS bancile si companiile de asigurari pot lansa cu o viteza fara precedent - in saptamani, in loc de luni sau ani - produse si servicii hiper-personalizate, complet digitale, bazate pe surse complexe de date. Implementarea tehnologiei FintechOS se poate realiza ca Software-as-a-Service, compania ajutand clientii in procesul lor de migrare catre cloud, dar si local (on-premises), platforma integrandu-se cu usurinta cu tehnologiile din infrastructura existenta.FintechOS ofera clientilor sai posibilitatea de a utiliza date din peste 150 de surse integrate (din retele sociale, informatii contextuale, sisteme in cloud si solutii enterprise), precum si 20 de procese financiare automatizate (bazate pe inteligenta artificiala, precum KYC - Know Your Customer, Customer 360, preturi, analiza de risc etc).