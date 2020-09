Statul roman a cedat gratuit 46 de hectare in centrul Bucurestiului. Investitorul Iulian Dascalu va construi acolo un complex imobiliar de 2,87 de miliarde de euro

Proiectul de lege, initiat de parlamentari de la PMP si PSD , modifica in sensul enuntat anterior Legea camerelor de comert din Romania.Potrivit legii votate miercuri, 3 septembrie, Camera de Comert si Industrie a Romaniei are, pentru o perioada de 49 de ani, pana in 2053, dreptul de folosinta gratuita a terenurilor corespunzatoare Complexului Expozitional Romexpo. Pe terenul in cauza, societatea Iulius Group, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, urmeaza sa ridice un complex imobiliar gigantic.S-au inregistrat 178 voturi "pentru", 45 "impotriva" si 13 abtineri, cu majoritatea asigurata de PNL , PSD si PMP. Reprezentantii USR si UDMR au votat impotriva si au anuntat ca intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala acest proiect, daca vor strange numarul necesar de semnaturi.Conform articolelor adoptate de Camera Deputatilor, "terenurile proprietate privata a statului transmise in folosinta gratuita a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate, se transmit cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, in vederea desfasurarii exclusiv a activitatii specifice cu caracter de continuitate".Deputatul USR Catalin Drula afirma ca este "un tun imobiliar transpartinic"."PMP a initiat legea, PNL a pus-o pe ordinea de zi si PSD o sustine. E vorba de devalizarea statului roman de un teren de 46 ha in cea mai buna zona a Capitalei, o valoare estimata in jurul sutelor de milioane de euro, circa 400 milioane de euro, care este transmis in proprietate privata in mod neconstitutional si ilegal din proprietatea statului. In loc ca acest teren sa fie scos prin licitatie publica deschisa, asa cum spune legea si sa obtinem pretul cel mai bun, cu mana Parlamentului, cu sprijinul partidelor se pregateste un tun imobiliar, devalizand statul. (...) Noi sustinem un atac la CCR si daca vom gasi numarul de semnaturi, vom face acest atac la CCR incercand sa protejam proprietatea statului roman", a spus Drula.O sesizare la Curtea Constitutionala a fost invocata si de UDMR."Atat timp cat autoritatea competenta si, pe urma, justitia refuza sa retrocedeze proprietati care au apartinut cultelor religioase (...), cat timp exista mii de decizii ale statului roman chiar de renationalizare, sa dam pe banda rulanta, prin lege, unor persoane sau asociatii bunuri pe care le au in folosinta din proprietatea statului este pentru noi inacceptabil. Daca vom gasi destui colegi cu o gandire normala, vom incerca sa atacam la CCR", a afirmat si deputatul UDMR Marton Arpad.In replica, liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a spus ca va sustine intotdeauna, ca liberal, investitiile private."Inteleg ca este campanie electorala, inteleg ca unii incearca sa se pozitioneze folosind fraze foarte tari, insa eu va spun ca in cazul acestui proiect discutia este una foarte simpla: cei care au acele pavilioane, acele active pot dobandi si terenul de sub acele pavilioane. Daca dvs. credeti ca aveti casa, v-ati ridicat o casa si nu v-ati luat si terenul de sub casa este o problema. Daca considerati ca este un tun, trebuia sa considerati si in cazul Academiei Romane, pentru ca in cazul Academiei Romane s-a intamplat exact aceeasi situatie. Ca liberal, intotdeauna, voi sustine investitiile private. Nu ma intereseaza din ce zona vine investitia, ma intereseaza ca acele investitii sa genereze locuri de munca, dezvoltare. Nu inteleg de unde faptul ca unii pot face si altii nu pot face", a mai spus Roman.Deputatul PNL Sorin Ion Bumb sustine ca, pe acest teren, Camera de Comert nu are dreptul sa faca decat spatii expozitionale."Acest teren este in chirie si dat Camerelor de Comert. Daca ei vor sa dezvolte ceva acolo, nu pot decat daca sunt proprietari. Noi am transmis cu titlu gratuit in proprietate pe o perioada de 49 de ani si nu au dreptul sa faca absolut nimic pe acest teren decat spatii expozitionale, care sunt in obiectul lor de activitate. Oriunde mergeti in lumea asta, o sa vedeti cat de puternice sunt camerele de comert si ce fac pentru IMM-uri si pentru intreprinzatori. La noi ii ajutam deloc sa se dezvolte", a adaugat Bumb.In toamna anului 2017, o firma parte a Grupului Iulius, controlat de ieseanul Iulian Dascalu, dezvoltatorul mai multor mall-uri in Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Suceava, a semnat un acord cu CCIR si Romexpo prin care s-a angajat sa dezvolte un proiect imobiliar in centrul Bucurestiului. Valoarea estimata a investitiei este de 2,87 de miliarde de euro.Urmeaza sa se contruiasca acolo 14 turnuri, cu inaltimea de pana la 42 de etaje, locuinte si un mall, pe o suprafata totala de 33 de hectare. Cea mai inalta constructie este proiectata sa aiba 184 de metri. Ar mai urma sa apara 12.000 de locuri de parcare, muzee, sali multifunctionale, mai multe spatii verzi.