Ofiterii pot fi recrutati dupa studiile de master de la Academie de Politie. Noi modificari la Statutul politistului

In prezent, structurile din subordinea MAI se confrunta cu un deficit considerabil de personal, fapt care a determinat necesitatea de a fi identificate o serie de masuri, cu aplicare etapizata, pentru reducerea acestuia, potrivit conceptiei stabilite la nivelul conducerii institutiei, se arata intr-un comunicat al ministerului transmis AGERPRES.Astfel, precizeaza sursa citata, una dintre masuri, introdusa prin ordonanta de urgenta, vizeaza implementarea unei noi surse de provenienta a ofiterilor de politie, alaturi de cele deja existente (absolvirea institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, trecerea agentilor in corpul ofiterilor de politie si incadrarea din sursa externa).Prin adoptarea noului act normativ s-a introdus posibilitatea ca, incepand cu anul universitar 2021 - 2022, ofiterii de politie sa provina si din randul absolventilor programelor de studii universitare de master profesional organizate in cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" in acest scop.Aceste programe se vor adresa candidatilor care detin deja o licenta in specializari universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne si care vor urma un program de master profesional, cu frecventa, in aceleasi conditii de admitere si pregatire existente pentru studentii de la programele de studii de licenta, forma de invatamant cu frecventa.In prezent, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne se afla in desfasurare procedura de recrutare a candidatilor la concursul de admitere organizat de Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" pentru programele de studii de licenta, ultima zi de inscriere fiind 11 iulie 2021.Pentru anul universitar 2021 - 2022 au fost scoase la concursul de admitere un numar de 605 locuri bugetate, forma de invatamant cu frecventa, astfel: Facultatea de Politie - 430 de locuri la specializarea Ordine si siguranta publica si 125 de locuri la specializarea Drept, iar la Facultatea de Pompieri - 50 de locuri la specializarea Instalatii pentru constructii - pompieri Totodata, suplimentar, sunt stabilite pentru admitere, la Facultatea de Politie, un numar de 50 de locuri bugetate, la specializarea Ordine si siguranta publica, forma de invatamant cu frecventa redusa, precum si 100 de locuri cu taxa, la specializarea Drept, forma de invatamant la distanta, toate destinate, dupa caz, categoriilor de personal din MAI.In limita spatiilor de cazare si invatamant disponibile, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" va organiza, pentru anul universitar urmator, dupa parcurgerea procedurilor legale necesare autorizarii si acreditarii, o sesiune de admitere si la programe de master profesional, destinate dobandirii statutului de ofiter de politie, pentru un numar de aproximativ 100 - 150 de locuri, precum si pentru alte tipuri de programe de master incluse in oferta de scolarizare, se mai arata in comunicat.