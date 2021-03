Greva la metrou. STB a suplimentat numarul de vehicule, pentru a prelua calatorii

Societatea de Transport Bucuresti - STB SA a marit la maximum posibil parcul de vehicule, in special pe liniile care functioneaza pe trasee care asigura transportul intre statiile de metrou , chemand la lucru chiar si angajatii de la domiciliu.TPBI monitorizeaza fluxurile de calatori si va dispune masuri suplimentare, in functie de fluctuatii.Asociatia are ca scop planificarea strategica, monitorizarea si avizarea activitatilor privind autorizarea, organizarea, gestionarea si controlul functionarii serviciilor publice de transport de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie si alte mijloace de transport public de calatori. Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunta Metrorex , care precizeaza ca din cauza acestei actiunii, liniile de metrou nu pot fi puse sub tensiune. Conform Metrorex, desi afirma ca au o lista de revendicari, sindicalistii au refuzat orice dialog. Sindicalistii s-au asezat pe sine si scandeaza "Demisia!". Protestul are loc la o zi dupa ce conducerea Metrorex a dat ca termen limita data de 2 aprilie pentru eliberarea spatiilor comerciale de la metrou, administrate de firma sindicatului.