STB: Dilatarea sinelor de tramvai nu pune in pericol sanatatea calatorilor

"In perioade caniculare, sina de tramvai ajunge la temperaturi foarte ridicate, de peste 60 de grade, fapt ce poate provoca unele probleme in circulatia vehiculelor, dar nu pune in niciun caz in pericol viata sau sanatatea calatorilor. Din acest motiv, vara se dilata sina de tip Otelul Rosu, care nu se regaseste pe traseele pe unde merg autobuze. Dilatarea sinei se manifesta numai pe cea prinsa in dale de beton, fixata cu un cauciuc profilat, fara prindere mecanica. Reparatia la sina dilatata se face operativ, de cate ori este nevoie, prin taierea ei, scurtare si sudare", se precizeaza intr-un comunicat al STB remis vineri AGERPRES.Potrivit sursei citate, o alta problema care apare in zilele extrem de calduroase este cea legata de lichefierea accentuata a masticului, insa acesta se foloseste la un altfel de sina, de tip nou, care are prindere mecanica si nu apar efecte ale dilatarii. "La 30 de grade la umbra, masticul se topeste, devine mult mai fluid. El este luat si de alte masini pe roti si pe alte linii decat cele cu cale proprie a tramvaiului. Masura este de a se completa de cate ori este nevoie in astfel de cazuri", mai spun reprezentantii societatii.Potrivit prognozei publicate vineri de Administratia Nationala de Meteorologie, vremea va fi calduroasa la Bucuresti, caniculara in orele amiezelor, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic.Cerul, mai mult senin, va avea innorari temporar accentuate in dupa-amiezele zilelor de sambata si duminica, cand va creste semnificativ probabilitatea pentru averse, ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Potrivit ANM, temperaturile maxime in aceste zile vor fi de 35 - 36 de grade Celsius, iar cele minime de 19 - 21 de grade.