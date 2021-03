Stefan Mandachi, despre nunta "sparta" de Politie la unul dintre hotelurile sale: "Nu exista nici muzica, nici dans, nici mire, nici mireasa"

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Stefan Mandachi sustine ca hotelul in care a avut loc evenimentul are trei restaurante, care trebuie tinute deschise conform legii pentru a putea servi clientii."Asa cum au constatat si organele de control, restaurantul era ocupat la 26%, cu respecterarea distantelor legale. Cand voi ajunge la Suceava, pot pune la dispozitia tuturor imaginile, intrucat sunt in spatiu public.Din imagini veti putea observa singuri, cu usurinta ca: nu exista nici formatie, nici muzica, nici DJ, niciun sunet, niciun dans, nici mire, nici mireasa si se pot vedea respectarea cu sfintenie a tuturor masurilor de distantare", a scris Mandachi, pe Facebook.Antreprenorul, devenit celebru dupa ce a construit primul metru de autostrada din Moldova, a spus ca detine 70 de restaurante pentru fiecare dintre restaurante managementul a fost delegat, dand dispozitii ferme de respectare a regulilor sanitare."Din pricina acestei reguli stricte, echipele mele au refuzat SUTE DE EVENIMENTE. SUTE, fara sa stau la negociere cu vreun client. Raspunsul este clasic: in toate saloanelele companiei nu se organizeaza evenimente! PUNCT.Pe hotelurile si restaurantele mele scrie clar: NU INTRI FARA MASCA si fara respectarea draconica a tuturor masurilor de protectie! Ba chiar oferim si premii salariatilor care respecta masurile anti-covid.Ce masuri iau daca se incalca regula? Foarte simplu, CA SI IN CAZUL DE FATA: daca se demonstreaza ca au incalcat legea, VA FI DEMISA INTREAGA ECHIPA FARA NICIO EXCEPTIE. Asa ca raspunsul meu este limpede si nu voi accepta nicio scuza, pretext sau explicatie injusta: vor fi demisi toti cei responsabili: vazari, management, operational, juridic", a mai aratat Mandachi.Potrivit obiectivdesuceava.ro , in cursul zilei de sambata, 27 martie 2021, un eveniment organizat la unul dintre hotelurile lui Mandachi din Suceava a fost "spart" de Politie. Sursa citata mai arata ca 150 de participanti la nunta au fost sanctionati cu avertisment, iar mirii si administratorii restaurantului au fost amendati.