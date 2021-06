Ministrul Justitiei, la Adunarea Generala a ONU: "Ne asumam ferm eforturi fara precedent in combaterea coruptiei"

"Am sustinut o alocutiune la sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU pe tema luptei impotriva coruptiei - ne asumam ferm eforturi fara precedent in combaterea coruptiei", a declarat Stelian Ion , conform unui comunicat de presa al Ministerului Justitiei transmis, vineri, AGERPRES.Potrivit sursei citate, in perioada 2 - 4 iunie, la New York se desfasoara sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU pe tema luptei impotriva coruptiei."In cadrul acestui forum global, ministrul Justitiei, Stelian Cristian Ion, a sustinut o alocutiune in care a salutat introducerea luptei impotriva coruptiei pe agenda Adunarii Generale, cu precadere in contextul in care aceasta reprezinta tot mai mult un facilitator al activitatii grupurilor de crima organizata. In ceea ce priveste Romania , aceasta este perspectiva din care trebuie abordata politica penala in materia macro-criminalitatii, inclusiv a celei de mediu", se precizeaza in comunicatDe asemenea, arata MJ, Stelian Ion a reamintit importanta utilizarii consecvente a Conventiei ONU impotriva coruptiei (UNCAC) si a Conventiei ONU impotriva criminalitatii transnationale organizate (UNTOC), instrumente esentiale de consolidare a cooperarii judiciare internationale in materie penala.Totodata, ministrul Justitiei s-a referit la Strategia Nationala Anticoruptie, care este in lucru, si la recuperarea bunurilor provenite din infractiuni , in gama de instrumente folosite pentru combaterea coruptiei.