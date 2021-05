Stelian Ion: Raportul Inspectiei Judiciare n-a trecut de CSM; n-am incalcat independenta justitiei

"M-as mira sa fi spus ca am incalcat vreun moment independenta justitiei, pentru ca am avut niste luari de pozitie foarte echilibrate. Pe de alta parte, in general, oamenii politici este foarte bine sa aiba un discurs echilibrat - consider ca am avut - si sa priveasca cu atentie aceste puncte de vedere din partea sistemului judiciar.Pe de alta parte, este un raport, este un draft care nu a trecut de CSM , n-a fost dezbatut in plenul CSM. Important pentru mine, cel putin, este ca, asa cum am spus, exista remedii procesuale, Codul de procedura penala s-a aplicat, exista o cercetare in curs de desfasurare, dosarul a fost redeschis, asa incat nu avem ce comenta pe acest subiect", a declarat Stelian Ion la Parlament.Declaratiile premierului Florin Citu , ministrului Justitiei, Stelian Ion, vicepremierului Dan Barna , dar si ale unor europarlamentari cu privire la instrumentarea dosarului "10 august" au dus la afectarea independentei autoritatii judecatoresti in ansamblul sau, potrivit unui raport al Inspectiei Judiciare.Inspectia Judiciara a efectuat verificari in acest caz, dupa ce presedintele Consiliul Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, i-a inaintat o cerere formulata de judecatorul Andrea-Annamaria Chis, membru al CSM, privind apararea independentei sistemului judiciar in ansamblul sau fata de afirmatiile din spatiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului "10 august"."Din analiza afirmatiilor personalitatilor publice, reprezentanti ai puterii executive si legislative, preluate si comentate ulterior in mass-media, se acrediteaza ideea lipsei unei anchete efective a procurorului de caz, ratificata de solutia pronuntata de judecatorul de camera preliminara, cu incalcarea principiului legalitatii procesului penal consacrat de art. 2 din Codul de procedura penala, iar solutia pronuntata ar fi una care nu are la baza o analiza a realitatii faptice in raport cu dispozitiile legale incidente", se explica in raportul Inspectiei Judiciare.