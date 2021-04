Efectele haosului urbanistic din Bucuresti. Primarul Sectorului 6 despre cat de greu este amenajarea unei zone de promenada pe Strada Liniei

"Azi am fost pe Strada Liniei, pe toata, sa analizam ce facem pana la urma cu ea.Premise:- In acest moment, mai putin de 10% din teren, si terenurile adiacente sunt in administrarea Primariei Sectorului 6.- Una dintre linii este administrata de catre Sc Somaco SA, o firma privata. Aceasta firma privata ne-a facut oferta de a o cumpara. Pentru a putea face o evaluare corecta avem nevoie de acordul PMB ca in numele si in beneficiul PMB sa putem achizitiona acea linie si o latime adiacenta de cca. 5m, pentru o lungime de cca. 3km.- O alta linie este administrata de catre CFR . Suntem in discutii cu CFR pentru a inchiria linia lor in vederea unor amenajari provizorii, de tip parc.- O mare parte din teren este administrata de catre PMB, prin Administratia Strazilor, care in trecut dorea ca aici sa mai faca inca o strada...- Forte multe terenuri adiacente sunt proprietati private. Unii au inchiriat deja de la CFR si au diferite businessuri.- Zonele, d.p.d.v. functional, sunt extrem de diferite, de la industrial, zone de protectie militara / SRI, transport feroviar si, malluri, mai nou, locuire cu densitate mare!- PMB intentioneaza ca intr-un timp nedefinit sa introduca aici un tren urban.Concluzii:1. Primaria Sectorului 6, urmeaza Primaria Generala si o sustine in aplicarea viziunii proprii in ceea ce priveste trenul urban, cu rugamintea ca PMB sa prezinte o analiza (matricea origine - destinatie) care sa arate de unde aduce calatorii si unde ii duce... Mai ales in contextul in care avem deja doua bulevarde mari (Iuliu Maniu si Timisoara) plasate paralel, la distante foarte mici. Si in contextul in care intentionam conectarea Bd. Timisoara cu ambele sosele de centura (cea existenta si cea in constructie). Nota bene, se intersecteaza si cu cateva strazi si ar fi nevoie de bariere.2. Primaria Sectorului 6 are, facand abstractie de proiectul PMB, (dar in realitate nu facem abstractie!) doua optiuni pentru aceasta strada: (1) o igenizare si amenajari peisagistice minimale temporare si reversibile si (2) un proiect spectaculos de promenada, axat pe transpor alernativ, cu pasarle peste strazile cu care se intersecteaza, care sa atraga oamenii pentru petrecerea timpului liber. Prima optiune nu este sustenabila, cu siguranta nu va atrage, zona e prea derapanata si va atrage iar mizerie.3. Nu cred ca are rost sa mai organizam inca o actiune de voluntariat in zona pentru igenizare. E prea multa mizerie, trebuie amenajat cu buldozerul! A mai fost odata igienizata de catre ADP, dar unii cetateni din zona, dar si dezvoltatori imobiliari au readus-o in starea in care o stim cu totii.4. O sa o luam pe bucatele, vom proritiza terenurile din administrarea noastra, vom implica dezvoltatorii care sunt direct interesati sa ajute.In rest, cred ca s-ar impune o dezbatere la nivel de Sector 6 /PMB cu privire la ce facem cu toata Strada Liniei. Guvernul e un jucator important, dar cu siguranta ne va sustine in ceea ce decidem noi.P. S. Va rog sa scuzati eventualele typos, dar scriu de pe mobil, sub inspiratia momentului, si nu sunt in situatia de a reciti si corecta atent acest text. Dar il voi corecta mai tarziu nitel...", a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.