Amenzi pentru mai multi cetateni straini care au intrat cu ATV-urile pe Muntele Mic, fara aprobarea administratorului fondului forestier

Ei au surprins in fondul forestier sapte persoane, cetateni straini, care au intrat cu atv-urile fara aprobarea administratorului fondului forestier."Celor sapte iubitori de off-road, jandarmii montani le-au prezentat legislatia privind folosirea autovehiculelor de teren in arealele naturale, totodata fiindu-le aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de 14.000 lei. Nu prin sanctiuni trebuie sa constientizam cat de importanta este natura", se anunta intr-un comunicat al Jandarmeriei.