Cine va zbura in spațiu cu Jeff Bezos. Va lua locul unei persoane care a oferit 28 de milioane de dolari la licitaţie

Blue Origin a anunţat joi că Oliver Daemen se va alătura celor patru membri ai echipajului civil , în zborul programat să aibă loc marţea viitoare, după ce câştigătorul licitaţiei, al cărui nume nu a fost făcut public, a renunţat din cauza ”un conflict de program”. Daemen va deveni astfel primul client plătitor al companiei.Astfel, zborul va include cea mai vârstnică persoană care va merge în spaţiu, avioatoarea Wally Funk, de 82 de ani, şi cea mai tânără, Daemen, potrivit Blue Origin. Alături de ei se vor afla Jeff Bezos şi fratele acestuia, Mark.Daemen face demersurile necesare pentru a obţine o licenţă de pilot şi va urma din septembrie cursurile Universităţii din Utrecht, din Olanda, pentru a studia fizică şi managementul inovaţiilor, a arătat Blue Origin. Tatăl tânărului este fondatorul şi directorul general al firmei Somerset Capital Partners.Tatăl Daemen ”a plătit locul şi a ales ca Oliver să participe la zbor”, a mai spus Blue Origin. Compania a refuzat să spună care este suma plătită.”Zborul pe New Shepard va îndeplini un vis al vieţii pentru Oliver, care a fost fascinat de spaţiu, Lună şi rachete de când avea patru ani”, a afirmat compania într-un comunicat de presă.Bezos a fost implicat într-o cursă cu rivalii miliardari Richard Branson şi Elon Musk , în încearcarea de a deschide o nouă eră a călătoriilor spaţiale comerciale pe o piaţă turistică despre care banca elveţiană UBS estimează că ar putea valora anual 3 miliarde de dolari, într-un deceniu.New Shepard este compusă dintr-o rachetă şi o capsulă , are o înălţime de 18,3 metri şi nu poate fi pilotată din interiorul navei spaţiale. Lansarea va avea loc de pe o platformă din vestul Texasului.Miliardarul britanic Branson s-a aflat duminică la bordul rachetei companiei sale Virgin Galactic, pentru zborul suborbital inaugural, efectuat din New Mexico.