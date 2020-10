Cluj: 20 de studenti straini confirmati cu COVID, izolati in caminul UMF. S-au infectat in urma petrecerile la care au participat

"Studentii sunt izolati. Vorbim de studenti straini, la ora aceasta, care sunt izolati in caminul de la UMF, cred ca sunt vreo 20. Petrecerile sunt cu cel mai mare grad de risc, pentru ca nu se respecta regulile", a subliniat Mircea Abrudean.Acesta a mai spus ca cei 20 s-au infectat in urma petrecerilor la care au participat, dar nu este clar daca evenimentul a avut loc chiar in camin.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a hotarat, vineri, suspendarea activitatii cu publicul in interiorul restaurantelor, barurilor, cafenelelor, cinematografelor si institutiilor de spectacole, ca urmare a depasirii pragului de 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de persoane.