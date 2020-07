Studentii antreprenori vor beneficia de granturi de pana la 100.000 de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, la Palatul Victoria , ca valoarea programului national pentru studenti este de 30 de milioane de euro, iar in functie de solicitari, prin mecanismul de supracontractare, aceasta poate fi majorata la 150 de milioane de euro.Programul cu fonduri europene dedicat studentilor presupune sprijin prin acordarea de granturi sau de burse."Programul national dedicat studentilor este un apel de proiecte pentru care depunerea cererilor de finantare va avea loc incepand cu data de 15 iulie. Valoarea programului este de 30 de milioane de euro si in functie de solicitari, prin mecanismul de supracontractare, valoarea poate sa ajunga la 150 de milioane de euro. Este vorba de sustinerea antreprenoriatului studentesc", a precizat ministrul citat.Potrivit acestuia, in urma derularii programului vor fi create aproximativ 4.500 de locuri de munca.Programul are in vedere trei forme de sprijin financiar. Pe de-o parte este vorba de acordarea de granturi pentru studenti, cu valoarea minima de 40.000 de euro pentru crearea a doua locuri de munca, insa aceasta poate creste pana la 100.000 de euro pentru un numar de maximum 5 locuri de munca create in afacerile pe care le propun pentru finantare.O a doua forma de sprijin tot in cadrul proiectului este legata de asigurarea unei burse sociale pe o perioada de sase luni, perioada in care studentii se formeaza in ceea ce priveste abilitatile antreprenoriale. Bursa este de 650 de lei pe luna si apoi, o data cu demersurile pe care le fac pentru afacerile pe care urmeaza sa le finanteze, pentru locurile de munca nou create studentii vor putea beneficia, timp de un an, de 2.250 de lei pe luna.Tot in cadrul sedintei de joi, Guvernul a aprobat o a treia masura cu fonduri europene care vizeaza persoanele in varsta. Astfel, cei care au peste 75 de ani si o pensie de 704 lei vor beneficia de tichete de masa electronice."O a treia masura este cea care a fost aprobata pentru persoanele varstnice. Este vorba despre tichetele de masa electronice pentru un numar de aproximativ 260.000 de pensionari. Conditiile sunt cele legate de varsta: sa aiba peste 75 de ani pentru a beneficia de aceasta schema de sprijin cu conditia sa aiba o pensie sociala de 704 lei asa cum astazi avem cuprins in reglementarile legale in vigoare. Este o masura pe care Guvernul a aprobat-o si care sprijina in mod direct partea de retea HoReCa si care are in vedere un buget de 100 de milioane de euro", a mai spus ministrul Fondurilor Europene.