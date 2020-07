Studentii vor sa poata vota la alegerile locale din orasul in care studiaza

Astfel, studentii care doresc sa voteze pentru administratiile localitatilor de domiciliu, si se afla in ziua votarii in localitatile in cadrul carora isi urmeaza studiile universitare, vor face o cerere prin care solicita schimbarea circumscriptiei, cu cel putin 23 de zile calendaristice inaintea zilei in care au loc alegerile locale.Schimbarea de catre un student a circumscriptiei in cadrul careia isi exprima dreptul de vot atrage dupa sine si eliminarea sa de pe lista circumscriptiei de domiciliu, cea in care ar fi votat in conditiile anterioare, evitandu-se astfel posibilitatea fraudei electorale.Potrivit USR, aceasta idee survine in contextul in care, la momentul actual, procesul democratic pe care studentii trebuie sa il respecte ingradeste libertatea de a participa la vot. "Faptul ca studentii sunt limitati, prin participarea la vot din localitatea de provenienta, incalca unul dintre principiile de temelie ale democratiei, regim politic cu care statul roman se identifica".