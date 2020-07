Studentii romanii nu vor mai putea studia in Marea Britanie cu imprumuturi guvernamentale. Ce solutii au la dispozitie de la anul

"Pe scurt, imprumutul pentru taxele de studii nu va mai fi valabil pentru niciun student care este cetatean al Uniunii Europene, incepand cu anul universitar 2021-2022, in Anglia si Tara Galilor. De asemenea, Scotia a anuntat recent ca nu va mai oferi scutire de taxe pentru studentii UE.", spune Simon Parker, profesor britanic stabilit de aproape 20 de ani in Romania care a pregatit sute de tineri romani pentru admiterea la universitatile britanice, pentru Edupedu.ro Studentii europeni vor plati aceleasi taxe precum studentii internationali. In prezent, nu exista un cadru legislativ care sa permita o taxare mai mica a unui student european fata de un student care provine din alt continent, spune profesorul britanic.Simon Parker FOTO: Facebook /Simon Parker"O alta schimbare pentru studentii romani ar fi cuantumul taxei, care in prezent este de 9.250 de lire pe an, dar de la anul, fiecare universitate va cere o taxa diferita care va varia in functie de cursuri. Spre exemplu, un curs de istorie ar putea costa mai putin decat un curs de informatica, fiindca la informatica tinerii studiaza in grupuri mici, in laboratoare de informatica.", adauga Simon Parker.Romanii care locuiesc in Republica Irlandeza ar putea avea in continuare acces la imprumutul guvernamental britanic pentru studii de licenta la o universitate din Regatul Unit. Tinerii care studiaza deja la universitatile britanice vor avea in continuare acces la imprumutul guvernamental obtinut pana isi termina studiile si vor avea aceleasi taxe de studii, iar tinerii care incep anul acesta studiile universitare vor primi imprumutul guvernamental care acopera taxele de studiu de 9.250 de lire pana la absolvire, spune Simon Parker pentru sursa citata.