Studiu: Aproximativ 800 de milioane de angajati isi pot pierde slujbele din cauza robotilor pana in 2030. Ce job-uri vor disparea

Primii loviti de schimbari vor fi operatorii masinilor industriale, administratorii si lucratorii in servicii. Un grafic realizat cu datele din raportul Future of Jobs Report 2018, realizat de Forumul Economic Mondial, arata schimbarile pe care le va aduce tehnologia in urmatorii patru ani.Raportul releva ca, desi circa 75 de milioane de joburi vor fi pierdute, vor aparea alte 133 de milioane de joburi noi.Conform studiului, joburile care vor disparea sunt urmatoarele: operator date, contabil, secretariat administrativ si executiv, muncitori in fabrici si uzine, servicii de informatii si suport clienti, director administrativ, auditor, responsabil cu stocuri si inventar, director de operatiuni, postas si curier.