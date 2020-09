Studiu: Copiii folosesc ambele emisfere cerebrale pentru a intelege limbajul, in timp ce adultii folosesc emisfera stanga

Studiul, publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arata ca, la aproape toti adultii, descifrarea frazelor se face in partea stanga a creierului. Studiul s-a bazat pe scanarile cerebrale si pe testele clinice realizate asupra pacientilor care au suferit un accident vascular cerebral (AVC) in aceasta emisfera a creierului.Cercetatorii au analizat in detaliu imaginile surprinse prin procedura rezonantei magnetice (RMN).In schimb, la copii este putin probabil ca un accident cerebral survenit intr-una dintre emisfere sa afecteze limbajul, avand in vedere ca multi se recupereaza chiar si atunci cand partea stanga a creierului este afectata. Prin urmare, cercetatorii au concluzionat ca aceasta capacitate se distribuie intre ambele emisfere la o varsta timpurie.Utilizarea ambelor emisfere furnizeaza un mecanism de compensare dupa o leziune neuronala. De exemplu, daca emisfera stanga este afectata de un accident vascular perinatal - ce survine imediat dupa nastere - un copil va invata sa vorbeasca folosind emisfera dreapta a creierului, a explicat experta in neurologie de la Universitatea din Georgetown, Elissa Newport.Ea a precizat ca studiul demonstreaza ca este posibil ca un copil care se naste cu paralizie cerebrala ce afecteaza o emisfera a creierului sa dezvolte capacitati cognitive in cealalta emisfera cerebrala. "Este o veste buna pentru copiii mici care sunt afectati de o leziune neuronala", a subliniat cercetatoarea americana.In cadrul studiului, au fost selectati 39 de copii sanatosi cu varste cuprinse intre 4 si 13 ani, precum si adulti cu varste intre 18 si 29 de ani, carora li s-a cerut sa inteleaga propozitii "bine invatate". Ulterior au fost analizate punctele de activare din fiecare emisfera, folosind rezonanta magnetica functionala, imaginile fiind comparate pe grupuri de varsta: 4-6; 7-9; 10-13 si 18-29.Potrivit studiului, copiii prezinta o activare a limbajului in zona stanga a creierului, insa cei cu varsta frageda au demonstrat o activare corespunzatoare si a emisferei cerebrale drepte.In schimb, la adulti, emisfera dreapta se activeaza la procesarea emotiilor exprimate prin voce, in timp ce la copiii mici ambele emisfere se dedica, fiecare in parte, descifrarii intelesului frazei si recunoasterii efectului emotional.