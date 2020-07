Studiu: "Copiii mici pot fi importanti factori de contagiere a populatiei cu SARS-CoV-2"

Copiii cu varste fragede ar putea fi, deci, vectori importanti de raspandire a virusului in randul populatiei generale, conform acestui studiu aparut in revista medicala JAMA Pediatrics si care contrazice teoriile actuale.Administratia presedintelui Donald Trump indeamna de mai multe saptamani scolile si gradinitele din diverse state americane sa se redeschida pentru a contribui la relansarea economiei tarii.Intre 23 martie si 27 aprilie, cercetatorii au realizat la Chicago teste de depistare prin prelevare nazala pe un grup de 145 de pacienti, care dezvoltasera forme usoare sau moderate ale maladiei COVID-19, la o saptamana dupa aparitia primelor simptome.Pacientii au fost impartiti in trei grupuri: 46 de copii mai mici de cinci ani, 51 de copii cu varste cuprinse intre cinci si 17 ani si 48 de adulti cu varste cuprinse in intervalul 18-65 de ani.Oamenii de stiinta au remarcat prezenta virusului SARS-CoV-2 in caile respiratorii ale copiilor sub cinci ani in cantitati ce erau "de 10 pana la 100 de ori mai mari" decat la ceilalti pacienti.Autorii cercetarii au precizat ca un studiu de laborator a dovedit teoria conform careia cu cat exista mai mult material genetic al virusului, cu atat acesta poate sa devina mai contagios."In consecinta, copiii mici pot fi importanti factori de contagiere a populatiei cu SARS-CoV-2", conform specialistilor americani."Comportamentele obisnuite ale copiilor mici si spatiile inchise din scoli si gradinite ridica intrebari despre o raspandire a SARS-CoV-2 in randul populatiei pe masura ce restrictiile sanitare sunt relaxate", au concluzionat autorii studiului.Aceste rezultate contrazic punctul de vedere al autoritatilor sanitare, potrivit carora copiii cu varste mici nu transmit foarte mult acest virus, cu atat mai mult cu cat s-a dovedit ca ei prezinta mai putine riscuri de a contracta forme severe ale maladiei COVID-19.Totusi, putine cercetari au fost realizate pe aceasta tema pana in prezent.Potrivit unui studiu din Coreea de Sud, copiii cu varste intre 10 si 18 ani transmit virusul in cadrul familiilor la fel de mult ca adultii, insa copiii mai mici de noua ani il transmit mai putin.