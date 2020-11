STUDIU Cum se transmite virusul COVID in aer prin aerosoli, intr-un salon, un bar si o clasa de elevi

Specialistii au analizat ce se intampla cu virusul COVID atunci cand intra in diverse incaperi, precum un salon de infrumusetare, un bar sau o clasa de elevi.Daca sase persoane, dintre care una contaminata, se intalnesc intr-o casa (cum se intampla in 31% din caminele cunoscute in Spania), si celelalte cinci persoane ar petrece patru ore fara masca, fara ventilatie si ar vorbi tare, ele s-ar contamina.Daca se foloseste masca, riscul scade la patru contaminari. Mastile singure nu feresc de contaminari daca expunerea este foarte lunga.Pericolul scade pana la mai putin de o persoana cand grupul foloseste masti si reduce durata intalnirii la jumatate si, in plus, ventileaza incaperea.Desi fiecare picatura elibereaza circa 1.200 de aerosoli, exista trei moduri de contaminare:1. Picaturile emise de cei infectati cand vorbesc sau tusesc, picaturi care ajung in ochii, gura sau nasul noilor infectati.2. Suprafetele contaminate, desi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite arata ca acest caz este mai putin probabil si Centrul european de preventie si control al maladiilor avertizeaza ca nu a fost descrisa nicio contaminare pe aceasta cale.3. Infectarea prin aerosoli, cand inspiram aceste particule infectioase invizibile expirate de o persoana bolnava care se comporta ca si fumul ce iese din gura. Fara ventilare, aerosolii raman in suspensie si se condenseaza in incapere pe masura ce trece timpul.Cercetatorii au aratat ca aceste particule pot fi contagioase la cinci metri de un bolnav si timp de mai multe minute, in functie de conditii.Un articol din "Science" vorbeste despre dovezi "coplesitoare" si CDC semnaleaza ca in anumite conditii, persoanele pozitive cu Covid-19 ar fi putut infecta alte persoane care se gaseau la mai mult de doi metri.Acest gen de transmitere are loc in spatii inchise cu o ventilatie inadecvata. "Uneori, persoana infectata respira intens, de exemplu, cantand sau facand exercitii fizice".Fiecare raspandire intr-un bar de noapte infecteaza in medie 27 de persoane. Ce s-a intamplat intr-un bar de noapte la Cordoba, cu 73 de persoane infectate dupa o noapte de petrecere, poate fi un exemplu de asemenea supercontagiune.Intr-un bar, capacitatea a fost redusa la jumatate, cu 15 consumatori si trei angajati. Usile sunt inchise si nu exista sistem de ventilatie mecanica.In cel mai rau din cazuri, fara sa se ia nicio masura, dupa patru ore 14 clienti sunt contaminati.Daca s-ar folosi masti tot timplul, aceasta probabilitate ar scadea pana la 8 contaminari.Ventiland locatia, ceea ce se poate face cu echipamente bune de climatizare si daca se scade timpul petrecut in bar, probabilitatea de contaminare scade pana la o singura persoana.Institutiile scolare nu reprezinta decat 6% grad de raspandire constatat de Ministerul Sanatatii. Dinamica de cotaminare cu aerosoli in clasa este foarte diferita daca pacientul zero este un elev sau un profesor.Profesorii vorbesc mai mult timp, ridicand vocea pentru a se face auziti, ceea ce inmulteste expulzarea de particule potential contagioase.Situatia cea mai periculoasa ar fi cea a unei clase fara ventilatie in care profesorul (pacientul 0) ar fi persoana contaminata. Daca petreci doua ore intr-o clasa cu un profesor bolnav, fara a lua masuri contra aerosolilor, cel putin 12 elevi ar avea probabilitatea sa fie infectati.Daca toata lumea poarta masca, doar cinci persoane s-ar putea contamina. Daca in plus se ventileaza clasa (in mod natural sau mecanic) si /interactiunea/ se opreste dupa o ora pentru a se schimba complet aerul, riscul scade enorm.Un caz foarte util pentru a intelege dinamica infectarii in interior a putut fi observat la o repetitie a unui cor in statul Washington (Statele Unite) in martie.Doar 61 din cei 120 de coristi, care au incercat sa mentina distanta si masurile de igiena, au fost la repetitie. Fara sa stie, ei au creat un scenariu de mare risc: fara masca, fara ventilatie, cantand si impartind spatiul mult timp. Un singur contaminat cu covid, pacientul zero, a infectat 53 de persoane in doua ore si jumatate. Unii dintre infectati se gaseau la 14 metri in spatele lui, astfel, doar aerosolii pot explica infectarea. Doi bolnavi au murit.Un singur contaminat asezat in primele randuri i-a contaminat pe toti ceilalti.Cu masti in timpul repetitiilor, riscul ar fi putut fi redus la jumatate. La o repetitie mai scurta si in conditii de ventilatie, doar doi cantareti ar fi fost infectati. Aceste scenarii de supercontagiere par din ce in ce mai decisive in dezvoltarea si propagarea pandemiei, astfel, este esential sa ai instrumentele pentru a preveni infectarile masive in asemenea evenimente, pentru a o controla.