Studiu: Experientele traumatizante se citesc in ochi, la propriu

Tulburarea de stres post-traumatic poate sa apara atunci cand oamenii trec printr-un eveniment traumatizant, cum ar fi un accident de masina sau un abuz . Acestia pot ramane cu o sensibilitate resimtita in viata de zi cu zi, care le afecteaza capacitatea de a se relaxa.Cercetarea, condusa de Dr. Aimee McKinnon, de la Universitatea Cardiff, din Tara Galilor, a cautat urmele acestor evenimente neplacute in ochii pacientilor care sufera de stres post-traumatic, masurandu-le pupilele in timp ce le arata imagini amenintatoare, cum ar fi cu animale salbatice care ataca sau cu arme . Mai apoi, le-a proiectat imagini neutre sau chiar placute, pentru a face comparatia.Rezultatele persoanelor diagnosticate cu stres post-traumatic, dar si ale celor care au trecut prin episoade neplacute, chiar daca nu au dezvoltat sindromul, au fost diferite.Pupilele lor si-au modificat dimensiunea cand au vazut imaginile, devenind mult mai mari decat ale participantilor la studiu care nu au trecut prin experiente traumatizante. Mai mult decat atat, pupilele lor au inregistrat un raspuns exagerat chiar si in cazul imaginilor care nu infatisau ceva neplacut, ci erau neutre, cum ar fi scene sportive."Acest lucru arata ca aceasta hipersensibilitate determina pupilele sa raspunda la orice stimul produce o emotie, fie ca nu este negativa. Astfel, putem sa folosim si imagini pozitive in terapie, mai degraba decat sa ne bazam pe cele negative, dar pot fi suparatoare pentru pacienti", explica Nicola Gray, de la Universitatea Swansea.