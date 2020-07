Studiu: Imunitatea la COVID-19 poate disparea in cateva luni de la infectare

Anticorpii pot fi detectati in organism la 10-15 zile de la debutul simptomelor, insa nu raman prea mult timp in organism, arata studiul.Dupa cum subliniaza The Guardian, concluziile studiului arata ca am putea lua boala in mod regulat, pana la aparitia unui vaccin adecvat.King's College London a prelevat probe de la 65 de pacienti cu coronavirus la 94 de zile dupa ce au fost diagnosticati.Saizeci la suta dintre cei care au contractat boala au avut o reactie "puternica" in timpul apogeului infectiei."Oamenii produc un raspuns rezonabil la anticorpi impotriva virusului", a spus dr. Katie Doores, autorul principal.Ea a adaugat: "Dar se mentine pe o perioada scurta de timp si in functie de cat de puternica este infectia, influenteaza cat timp stau anticorpii in organism".Aceasta ar putea avea implicatii asupra vaccinurilor, deoarece dr. Doores a spus ca imunitatea oamenilor "poate avea nevoie de stimulare si o lovitura ar putea sa nu fie suficienta", sugerand ca vaccinul ar puta sa reactioneze la fel ca anticorpii, adica sa nu isi mai faca efectul dupa cateva luni.