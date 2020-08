Studiu: Numarul CV-urilor depuse de romani in luna iulie a crescut cu 38% fata de aceeasi luna a anului trecut

Aceleasi date arata ca IT-istii au fost printre cei mai activi, cu un volum dublu de cautari fata de media lunilor anterioare."Romanii au aplicat tot mai mult pentru joburi noi in iulie, numarul CV-urilor depuse crescand cu 38% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu peste 20% fata de luna iunie a acestui an. Schimbarile ultimelor luni au pus o amprenta puternica pe piata muncii, interesul angajatilor in ceea ce priveste cautarea unui loc de munca a crescut de la o luna la alta, inclusiv in randul specialistilor care au fost pana acum mai putin activi in cautarea unui nou loc de munca", arata BestJobs intr-un comunicat.In luna iulie, angajatii din domeniul IT au fost printre cei mai activi in cautarea unui nou job, cu un volum de peste 20.000 de cautari, dublu fata de media lunilor anterioare. Contabilii si inginerii au fost si ei foarte activi in cautarea unui loc de munca in luna iulie, cu un volum total de peste 50.000 de cautari.Ofertele pentru joburi la distanta au continuat sa fie la mare cautare si dupa iesirea din starea de urgenta, pe fondul interesului mare al angajatilor de a lucra in continuare de acasa."Astfel, pe parcursul ultimelor trei luni au fost inregistrate, in medie, lunar, peste 20.000 de cautari pentru astfel de joburi, in timp ce domeniul poate cel mai solicitant in contextul actualei crize (medical & pharma) a inregistat o scadere de pana la 25% a interesului candidatilor pentru joburile din acest domeniu in luna iulie, comparativ cu luna anterioara", spun reprezentantii platformei.Retailul atrage cei mai multi candidati in luna iulie. Takko Fashion, Enel, Adidas Romania si H&M au atras cei mai multi candidati, cu peste 12.000 de aplicantiPrintre companiile care au atras cei mai multi candidati luna trecuta se numara: Takko Fashion (3.576 candidati), Enel (3.335 candidati), Adidas Romania (3.315 candidati), H&M (2.634 candidati), Deichmann (2.611 candidati), First Bank (2.243 candidati), Elefant.ro (2.055 candidati), Regina Maria (1.976 candidati), Vodafone (1.942 candidati) si BSB Fashion (1.906 candidati).BestJobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din Romania, cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate.