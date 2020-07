Studiu: Peste 60% dintre romani si-au zugravit casa in ultimele sase luni

Cel mai preocupati de amenajarea locuintei sunt persoanele intre 35 si 40 de ani - 46% dintre ei au facut demersuri pentru a-si renova sau amenaja locuinta in ultima jumatate de an. De asemenea, aproape jumatate (48%) dintre romanii din mediul urban cu venituri personale peste 3.000 de lei net s-au implicat in astfel de activitati.Unde au investit cei care si-au amenajat sau renovat locuinta? 61% dintre ei au zugravit/ vopsit peretii, 48% au cumparat decoratiuni (cum ar fi draperii, tapet, tablouri etc.), 43% au cumparat mobila (de exemplu: canapea, pat, scaune), 42% au ingrijit gradina sau terasa, iar 37% si-au cumparat diverse unelte. Achizitionarea de unelte a fost facuta mai mult de cei care locuiesc in Bucuresti (60%).Alte lucrari efectuate de catre cei care au renovat sau si-au amenajat locuinta in ultimele 6 luni includ lucrari de modificari sau amenajari la instalatiile sanitare (31%), modificari sau amenajari la instalatia electrica sau de iluminat (24%) si schimbarea usilor sau a geamurilor (19%).Pe de alta parte, epidemia de coronavirus si schimbarile economice generate de aceasta au dus la amanarea sau anularea planurilor de renovare sau amenajare a locuintei pentru 4 din 10 romani din mediul urban. Cei care au fost nevoiti sa ia aceasta decizie, mai mult decat ceilalti, au fost mai degraba cei cu venituri mai mici, pana in 1.500 de lei venit personal net (46%) si cei din zona nord-est a tarii (45%).Cu toate acestea, intentia de a renova sau amenaja locuinta in urmatoarele 6 luni este ridicata: 54% dintre romanii din mediul urban declara ca isi doresc sa se implice in acest proces , iar procentul este si mai ridicat in randul celor cu venituri mai mici (64%)."Timpul petrecut in casa i-a facut pe romanii din mediul urban sa realizeze care le sunt nevoile din perspectiva amenajarii si a renovarii locuintei. In acelasi timp, datorita situatiei economice incerte, o parte au fost precauti cu investitiile. Cu toate acestea, estimam ca interesul pentru amenajari si renovari se va mentine ridicat in perioada urmatoare", afirma Alina Zelezneac, Head of Quantitative Research, iSense Solutions.Printre principalele brandurile de bricolaj mentionate unde consumatorii prefera sa isi faca cumparaturile se numara Dedeman, Leroy Merlin, Brico Depot, Hornbach si Mathaus.Datele prezentate fac parte din studiul omnibus saptamanal, reprezentativ pentru mediul urban si realizat de iSense Solutions pe perioada epidemiei de coronavirus pentru intelegerea comportamentului romanilor, avand 500 de interviuri online in fiecare saptamana, grad de eroare +/- 4.38%, la un nivel de incredere de 95%.