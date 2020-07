Studiu: Populatia lumii va ajunge la 8,8 miliarde de oameni in 2100

Populatia mondiala urmeaza sa scada incepand din a doua jumatate a secolului si sa atinga 8,8 miliarde de oameni in 2100 - cu doua miliarde de oameni mai putin decat proiectiile ONU -, potrivit unui studiu publicat miercuri de revista The Lancet in care se preconizeaza bulversari atat in echilibrul mondial, cat si in cadrul societatilor, si care estimeaza ca China si-ar putea pierde jumatate dintre locuitorii de azi (1,4 miliarde) pana la 730 de milioane in 2100, relateaza AFP."Aceasta este o veste buna pentru mediu (mai putina presiune asupra sistemelor de productie alimentara si mai putine emisii de CO2)", a declarat pentru AFP directorul respectatului Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Seattle, Christopher Murray, care a efectuat acest studiu.Insa "inversarea piramidei epocilor va avea consecinte profunde si negative asupra economiei si organizarii familiilor, comunitatilor si societatii", tempereaza el.Insa aceste previziuni nu sunt "batute in cuie", iar schimbari politice ar putea modifica traiectoriile diverselor tari.Potrivit ultimului raport ONU privind populatia mondiala, Terra ar urma sa aiba 9,7 miliarde de locuitori in 2050 si 10,9 miliarde in 2100., de la 7,7 miliarde in prezent.Insa acest nou studiu pune in discutie aceasta crestere continua de-a lungul secolului al XX-lea.Cercetatorii de la IHME, un orgamism finantat de Fundatia Bill si Melinda Gates, care este considerat de referinta in privinta studiilor mondiale in domeniul sanatatii publice, preconizeaza un varf in 2064, de 9,7 miliarde de locuitori, urmat de un declin, la 8,8 miliarde in 2100.Acest declin urmeaza sa aiba in mare parte legatura cu dezvoltarea educatiei fetelor si accesul la contraceptie, care urmeaza sa conduca la o scadere a nivelului fecunditatii la 1,66 de copii pe femeie in 2100, de la 2,37 in prezent, potrivit studiului.Este vorba despre o scadere a fecunditatii mult mai rapida decat cea preconizata de ONU.In 183 dintre cele 195 de tari, acest nivel ar urma sa scada pana in 2100 sub 2,1 copii pe femeie, permitand mentinerea populatiei fara aport migratoriu.Insa evolutia demografica - care include mortalitatea si migratiile - urmeaza sa varieze in functie de regiuni si tari, potrivit cercetatorilor. Ei anticipeaza o posibila redistribuire a hartilor economice si geopolitice, chiar daca puterea unui stat nu se reduce neaparat doar la marimea populatiei sale.Astfel, China ar putea pierde aproape jumatate din cei 1,4 miliarde de locuitori pe care-i are in prezent si sascada la 730 de milioane in 2100, printr-o scadere a numarului persoanelor in varsta care muncesc, care va afecta cresterea economica,Statele Unite - care urmeaza sa-si piarda in curand locul de prima putere economica a lumii - ar putea astfel sa depaseasca din nou China pana la sfarsitul secolului, in cazul in care imigratia continua sa compenseze scaderea fertilitatii, potrivit studiului.Asia si Europa urmeaza sa piarda locuitori.In ele se afla o mare parte a 23 de tari a caror populatie urmeaza sa scada cel putin la jumatate - Japonia (de la 128 la 60 de milioane), Thailanda (de la 71 la 35 de milioane), Spania (de la 46 la 23), Italia (de la 61 la 31), Coreea de Sud (de la 53 la 27 de milioane) -, iar unele tari ar urma sa scape de aceasta tendinta - in Franta populatia ar urma sa creasca de la 65 la 67 de milioane.Din contra, populatia Africii subsahariene s-ar putea tripla - de la unul la trei miliarde -, mai ales in Nigeria (de la 260 la 790 de milioane de locuitori), care ar deveni in 2100 a doua cea mai poplata tara in lume, dupa India, dar inaintea Chinei."Ar fi cu adevarat o noua lume, o lume pentru care trebuie sa ne pregatim inca de acum", comenteaza redactorul-sef al The Lancet Richard Horton.In aceasta lume, in care populatia aflata la varsta muncii urmeaza sa scada, insa in care persoanele in varsta de peste 80 de ani urmeaza sa fie de sase ori mai numeroase - de la 141 la 866 de milioane -, este necesara o "reevaluare a structurii actuale a sistemelor de ajutor social si serviciilor de sanatate", insista Christopher Murray."Raspunsul fata de acest declin al populatiilor risca sa devina una dintre preocuparile politicilor majore in numeroase tari", continua, intr-un comunicat, colegul sau Stein Emil Vollset."Insa acest lucru nu trebuie sa compromita eforturi in vederea unei imbunatatiri a sanatatii reproductive a femeilor sau progrese in domeniul drepturilor femeilor", insista el.In vederea unei modificari a traiectoriei demografoce, ei evoca, din contra, "politici sociale" in vederea ajutarii femeilor sa munceasca si sa aiba, in acelasi timp, numarul de copii pe care si-l doresc.Ei evoca, de asemenea, "politici de imigratie liberale"."Noi estimam ca mai tarziu, in acest secol, tarile care au nevoie de muncitori migranti vor trebui sa rivalizeze in a atrage acesti migranti", care ar urma sa provina in principal din Africa subsahariana si din lumea araba, considera Christophe Murray.