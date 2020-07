Studiu: Romanii aleg sa fumeze pentru a se simti "cineva"

Concluziile studiului citat evidentiaza faptul ca fumatorii tind sa accepte criticile, si le insusesc, dar acest lucru pare ca le afecteaza imaginea de sine. In acest context, unul dintre motivele de conflict identificate este mirosul neplacut al tigarilor.Aproape jumatate (43%) dintre romanii nefumatori au incercat sa ii convinga pe cei dragi sa renunte la acest obicei, iar 15% au ajuns chiar la conflicte provocate de acest subiect.In ceea ce priveste alternativele la tigari, si implicit fumat, circa un sfert (23%) dintre fumatori considera ca sunt informati despre alternative (produsele cu tutun incalzit si tigarile electronice), in timp ce 11% dintre nefumatori sunt de aceeasi parere. "Desi o mare parte dintre fumatorii romani stiu de existenta alternativelor, doar 40% dintre cei care cunosc alternativele au ales sa le incerce, iar 38% au intentia de a le incerca", se precizeaza in cercetare.Printre descoperirile surprinzatoare facute de acest studiu se afla si tensiunile create de fumat la locul de munca. Astfel, pe de o parte, colegii nefumatori simt ca lucreaza mai mult decat colegii lor fumatori, care iau deseori pauze de fumat, iar acest lucru este perceput ca o diferenta in timpul dedicat muncii. Pe de alta parte, din cauza timpului limitat si a presiunilor de a performa bine la locul de munca, fumatorii se simt judecati cand sunt nevoiti sa iasa in afara cladirii ca sa fumeze.O alta concluzie a studiului realizat de Reveal Marketing Research este aceea ca, atunci cand se apuca de fumat, romanii o fac pentru a se simti "cineva", pentru ca in acest fel simt ca isi pot exprima mai bine identitatea si pentru ca ii ajuta sa se simta mai impliniti.In acelasi timp, barbatii sunt mai atrasi de fumat decat femeile, in raport de 57% fata de 43%.In mod surprinzator, studiul a aratat ca fumatorii romani sunt persoane cu o viata mai activa, preocupate de starea de sanatate, de alimentatie si mai atente la propria imagine.Fumatorii romani apreciaza si aspectele emotionale pozitive ale fumatului, cum ar fi eliberarea de stres si socializarea. In schimb, nefumatorii percep mai degraba aspectele negative legate de acest obicei: repulsia fata de miros, impactul asupra sanatatii si dependenta pe care fumatul o creeaza.Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat pe un esantion de 1.100 de participanti din toate categoriile de educatie si venit, in varsta de peste 18 ani. Jumatate dintre ei sunt fumatori, iar jumatate nefumatori. Metoda de cercetare folosita este CATI, chestionar standardizat aplicat telefonic persoanelor selectate aleator.