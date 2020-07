STUDIU: Salariile in Romania sunt mult mai scazute decat productivitatea. Discursul din spatiul public, inselator

Documentul prezinta o analiza detaliata a chestiunii productivitatii, plecand de la aspecte teoretice si pana la relatia dintre productivitate si salarii asa cum arata ea in Romania astazi."Un nivel scazut al productivitatii intr-adevar nu poate asigura salarii mari. Aceasta nu este insa problema Romaniei, unde salariile sunt comparativ mult mai scazute decat productivitatea. Mai mult, contrar a ceea ce se spune in spatiul public, cresterile salariale din ultimul deceniu au fost insotite de cresteri echivalente ale productivitatii muncii. Discursul dominant din spatiul public este totusi inselator de la bun inceput, din moment ce vorbim de un rationament strict in termeni de rate de crestere, a carui asumptie principala este existenta unui punct de echilibru originar intre nivelul productivitatii si nivelul remunerarii muncii. Neluarea in calcul a distributiei valorii adaugate intre munca si capital face ca discursul public despre productivitate sa fie unul extrem de partizan, scopul fiind de fapt limitarea cresterilor salariale si mentinerea unui raport cat mai mare intre productivitate si costuri, fara ca angajatorii sa faca eforturi investitionale si organizationale pentru cresterea productivitatii. Nu e deci deloc intamplator ca tema productivitatii apare in spatiul public doar atunci cand situatia de pe piata muncii tinde sa impinga salariile in sus. Vorbim de o critica moralizatoare a cresterilor salariale dublata de denuntarea presupusei irationalitati economice a acestora", se mentioneaza in studiul 'Chestiunea productivitatii - controverse si clarificari', prezentat de Stefan Guga, consultant in cadrul Syndex Romania.Potrivit studiului, daca ne uitam la raportul dintre productivitatea muncii si costurile cu forta de munca, costurile cu forta de munca sunt atat de reduse in Romania, incat nici nu se pune problema ca majorarile salariale sa "ameninte cu adevarat activitatea economica la nivel macro". Atfel, pe termen mediu si mai ales pe termen lung, situatia se poate schimba, drept pentru care dezbaterea publica trebuie sa se reorienteze spre "problema cu adevarat importanta: cresterea productivitatii, si nu limitarea cresterilor salariale"."In ultimii ani, tema productivitatii a capatat o prezenta constanta in spatiul public din Romania, in special in asociere cu subiectul cresterilor salariale. De la politicieni si functionari de rang inalt la presa si retele de socializare, s-a conturat un consens general si foarte vizibil cum ca productivitatea (mai exact, productivitatea muncii) reprezinta o limita obiectiva pentru cresterile salariale sau, mai precis, ca salariile din Romania cresc prea rapid in raport cu productivitatea. Ideea este foarte simpla: din moment ce salariile sunt platite din valoarea adaugata rezultata din activitatea economica, o crestere prea mare a acestora limiteaza investitiile, reduce profiturile si ameninta astfel sustenabilitatea activitatii economice pe termen mediu si lung. In spatiul public din Romania, acesta a fost in ultima perioada probabil cel mai puternic argument impotriva cresterilor salariale de orice fel", precizeaza documentul.Studiul mai arata ca in cazul Romaniei, ponderea redusa a salariatilor in totalul populatiei ocupate duce la o subestimare a productivitatii muncii in comparatie cu alte tari. De asemenea, preturile joaca un rol extrem de important, existand o legatura puternica intre preturile reduse si productivitatea redusa din Romania. "Nu e vorba doar de preturile de piata, ci si de preturile practicate pentru transferurile de bunuri si servicii intre filialele companiilor multinationale. Fara a avea la dispozitie cifre exacte, este destul de plauzibil ca in cazul Romaniei aceste preturi duc la subestimarea productivitatii, corolarul direct fiind supraestimarea ei in alte tari. Anumite distorsiuni pot fi evitate printr-o analiza mai atenta; altele (cum este cazul preturilor de transfer) ar necesita o reevaluare din temelii a modului in care se contabilizeaza activitatea economica", sustin autorii studiului.Potrivit sursei citate, chiar daca productivitatea muncii in Romania a crescut semnificativ si relativ constant in ultimele doua decenii, ea a ramas la un nivel scazut in comparatie cu tarile occidentale si chiar si cu alte tari din Europa Centrala si de Est. Distorsiunile metodologice si dificultatile de masurare datorate preturilor nu explica decat partial acest decalaj, problema tinand in atat de structura economiei, cat si modul ei de functionare. Documentul arata ca nu este insa deloc vorba despre calitatile morale si educationale ale fortei de munca din Romania, ci de probleme ce tin de tipul de activitati dezvoltate in Romania si de gestiunea foarte multor firme."Pozitia periferica a Romaniei in economia europeana presupune dezvoltarea unor activitati de complexitate scazuta, care se bazeaza pe costuri si capitalizare reduse. Intr-un asemenea context, un nivel redus al valorii adaugate este o limita obiectiva, iar faptul ca forta de munca este principalul factor de productie trage si mai mult in jos productivitatea muncii.", mai arata studiul.Syndex Romania, membra a grupului Syndex, realizeaza expertize economice si sociale pentru sindicatele romanesti si pentru reprezentantii salariatilor romani in structurile de dialog social de dimensiune europeana.Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundatie politica germana non-profit care promoveaza valorile social-democratiei si are oficii in peste 90 de tari.