Studiu: Tratamentul cu Remdesivir are efecte minime pentru bolnavii de COVID-19 in forme moderate

Analiza, realizata pe 600 de pacienti si publicata vineri in Journal of the American Medical Association, arata ca pacientii cu forme moderate ale bolii care au fost tratati cu acest medicament antiviral timp de 5 zile au avut o sansa semnificativ mai mare de imbunatatire a starii de sanatate decat pacientii din grupul martor, care au primit un tratament standard. Insa cercetatorii sunt de parere ca importanta clinica a beneficiilor aduse de Remdesivir este incerta.In prezent, Remdesivir este folosit dupa ce a primit o autorizatie de utilizare de urgenta din partea Administratiei americane pentru Alimente si Medicamente (FDA) pentru tratarea pacientilor spitalizati cu cazuri severe de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus . In prima parte a acestei luni, compania Gilead a solicitat aprobarea deplina a FDA pentru Remdesivir.Acest medicament este folosit in prima linie a luptei impotriva pandemiei, mai noteaza Reuters.