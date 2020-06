Studiu. Tulburarile de somn, comune in randul copiilor in perioada de izolare

Ziare.

com

Potrivit Ministerului, studiul a fost realizat pe baza unui sondaj la nivel national efectuat de spitalul pentru copii Gaslini din Genova pe un esantion de 6.800 de familii, dintre care 3.251 cu copii.Rezultatele au sugerat ca 65% dintre copiii de sub sase ani si 71% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 6-18 ani au raportat "probleme de comportament sau simptome de regresie", a precizat spitalul.Cele mai frecvente probleme in ceea ce priveste copiii sub 6 ani au fost tulburarile de somn, iritabilitatea si anxietatea, iar la cei mai mari, dificultatile de respiratie, tulburarile de somn si proasta dispozitie.Potrivit cercetatorilor, adolescentii s-au dus la culcare mai tarziu si au avut probleme in a se trezi dimineata, experimentand ceea ce a fost descris de catre acestia drept ''o schimbare de fus orar acasa".Italia a fost prima tara din Europa care a intrat in carantina la nivel national, pe 10 martie. Masurile de auto-izolare la domiciliu au fost eliminate treptat incepand din 4 mai.Italia a fost una dintre cele mai afectate tari de noul coronavirus la nivel mondial. Luni, Agentia de Protectie Civila plasa bilantul epidemiei de COVID-19 in aceasta tara la 237.290 de contaminari si 34.371 de decese.