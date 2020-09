Statele Unite s-au opus unei rezolutii ONU privind repatrierea si reintegrarea combatantilor teroristi straini

Ceilalti 14 membri ai Consiliului au votat in favoarea rezolutiei inaintate de Indonezia.Ambasadoarea SUA la ONU, Kelly Craft, a declarat ca "draftul a fost mai prost decat lipsa oricarei rezolutii", in conditiile in care nu include o referire la repatrierea combatantilor straini detinuti in Siria si Irak catre tarile lor de origine."SUA ofera aici un exemplu, luandu-ne cetatenii inapoi si judecandu-i in mod corespunzator. Toate natiunile trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru cetatenii lor care se angajeaza in actiuni teroriste", subliniaza ea intr-un comunicat.Potrivit lui Craft, a-i "lasa pe combatantii teroristi straini sa-si puna la cale evadarea din facilitati de detentie limitate si a-i abandona pe membrii familiilor lor sa sufere in tabere" creeaza "o baza in mod clar fertila pentru o urmatoare generatie de combatanti ai Statului Islamic"."SUA nu vor participa la o farsa atat de cinica si in mod voit oarba", a spus ea.SUA sunt de multa vreme pe pozitii adverse cu natiunile europene asupra problemei repatrierii de combatanti teroristi, in contextul in care Regatul Unit si alte tari prefera sa-si vada conationalii judecati in tarile unde au comis crimele.Actiunea Washingtonului a scos si mai mult la iveala izolarea sa in cadrul Consiliului de Securitate, dupa ce acesta a respins saptamana trecuta eforturile SUA de restabilire a sanctiunilor internationale impotriva Iranului.