SUA inregistreaza un nou record de cazuri de COVID-19. Intr-o singura zi au fost 760 de decese

Numarul total de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei se ridica la 3.242.073, potrivit acestei universitati cu sediul in Baltimore (est). Numarul deceselor se ridica la 134.729, adica cu 760 mai multe fata de vineri.Numarul zilnic de noi infectii a depasit 60.000 pentru a cincea zi consecutiv in SUA, au admis autoritatile sanitare, epidemia fiind necontrolata in multe state.Pentru prima data, presedintele Donald Trump a purtat masca in public sambata, cu ocazia unei vizite intr-un spital militar, in apropiere de Washington.Trump, care subapreciaza gravitatea pandemiei, a fost pana in prezent reticent la aceasta masura de preventie, ca multi dintre sustinatorii sai.Doua treimi dintre americnai dezaproba gestionarea pandemiei de Trump, potrivit unui sondaj publicat, vineri, de ABC, fata de jumatate in aprilie. Sondajele pentru alegerile din 3 noiembrie arata noua puncte avans in medie pentru adversarul sau, democratul Joe Biden